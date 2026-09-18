Para garantir vaga na semifinal, Suzano faz clássico contra Viapol Vôlei

Neste sábado (19/09), às 18 horas, o Suzano Vôlei, atual líder do Campeonato Paulista, recebe o Viapol Vôlei de São José dos Campos (SP) na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) podendo garantir uma vaga nas semifinais em caso de vitória. Os ingressos para o clássico regional estão disponíveis no site sousuzano.com.br.



A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.



Invicto com quatro vitórias, 12 pontos e 100% de aproveitamento, o time treinado por Nery Tambeiro vem de triunfo fora de casa por 3 sets a 1 sobre o Sesi Bauru, primeiro time fora da zona de classificação ao mata-mata. Por sua vez, o time de São José, momentaneamente confirmado nas semifinais com a 4ª colocação, está empatado em pontos com os bauruenses, chegando ao confronto com apenas seis tentos após ser superado em casa pelo Vôlei Mania Itaquá por 3 sets a 2 na rodada anterior.



Com tal cenário, o duelo entre as duas principais potências das regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba ganha um contorno ainda mais especial pois, em caso de vitória no clássico, o Suzano pode chegar aos 15 tentos e carimbar sua vaga à sua quinta semifinal estadual seguida, visto que terá nove pontos de vantagem para o primeiro time fora dos playoffs com apenas seis pontos em disputa nos dois jogos finais da primeira fase.



O técnico suzanense destacou a importância de contar com o apoio das arquibancadas para mais este desafio. “Jogar uma partida importante como essa na Arena é uma vantagem importantíssima para nós. Estamos falando de um confronto de nível Superliga que tem uma certa rivalidade, portanto, estaremos com foco máximo para acertar nos detalhes, conquistar essa vitória e confirmar a classificação” comentou Nery.



O duelo entre Suzano e Viapol Vôlei acontece neste sábado (19/09), às 18 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site sousuzano.com.br e a partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo Canal SP Vôlei.