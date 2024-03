Corinthians vence com gol no último lance e segue sonhando com classificação

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 em casa na tarde deste sábado (2). Após abrir 2 a 0, o Timão levou o empate e só garantiu a vitória aos 50 do segundo tempo.

Com a vitória, o alvinegro segue sonhando com a classificação, mas depende de uma combinação de resultados até a última rodada.

Os gols do Corinthians foram marcados por Maycon, Yuri Alberto e Pedro Raul. O Santo André diminuiu com Bruno Michel e Lohan.

Primeiro tempo

O jogo teve seu início equilibrado, com os dois times tentando o ataque, mas sem levar perigo ao adversário. Até que, aos 11 minutos, Garro cruzou e Raniele ajeitou para Yuri Alberto abrir o placar para o Corinthians. No entanto, o gol foi anulado por um toque na mão do camisa 9.

Após o gol anulado, o Corinthians seguiu indo ao ataque e pressionou a Portuguesa. Aos 32 minutos, Fagner lançou, a defesa não conseguiu tirar e Maycon dominou e foi frio na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

O Corinthians tentou ampliar o placar ainda na primeira etapa e a melhor chance foi de Rodrigo Garro, que cobrou falta e quase fez um golaço.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários o Santo André voltou melhor e chegou a pressionar o Corinthians na Neo Química Arena. A primeira boa chance foi aos 7 minutos, quando Igor chutou forte cruzado para boa defesa de Cássio.

O Corinthians suportou a pressão e logo voltou a dominar o jogo. Aos 22, Romero cruzou e Yuri Alberto apareceu livre e cabeceou para defesa de Luiz Daniel. Dois minutos depois, Fausto chutou de fora da área e viu a bola passar muito perto do gol do Azulão.

Aos 27, a bola sobrou para Hugo na entrada da área. O lateral-esquerdo ajeitou para Yuri Alberto tocar na saída do goleiro e ampliar o placar.

Sete minutos depois, o Santo André diminuiu o placar em uma cobrança de escanteio. Após desvio na primeira trave, Bruno Michel apareceu dentro da pequena área e escorou para o fundo das redes.

O empate veio logo depois. Após boa jogada trabalhada na direita, Geovane chutou e, depois de um bate-rebate, a bola sobrou para Lohan desviar para o gol.

O Corinthians foi ao ataque em busca da vitória nos acréscimos. Pedro Raul tentou dois chutes de fora da área, mas não conseguiu balançar as redes. Aos 50, Fagner cruzou e Pedro Raul acertou o cabeceio no canto e deu a vitória ao Timão.