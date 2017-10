De olho no playoff, Mogi Basquete recebe Pinheiros nesta terça no Hugão

O Mogi Basquete encara o Pinheiros nesta terça-feira (3), às 20 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Será o último compromisso da equipe pela fase regular do Campeonato Paulista. Os mogianos estão na terceira colocação, atrás de Paulistano (2º) e Franca (1º), que também jogam amanhã.

Se vencer o Pinheiros e o Paulistano tropeçar diante do Osasco, o time comandado pelo técnico Guerrinha fecha a classificação em segundo lugar e encararia o América (7º), de São José do Rio Preto, no playoff de quartas de final. Caso o time da capital vença, mesmo derrotando o Pinheiros, o Mogi Basquete permanece em terceiro e enfrentará a Liga Sorocabana (6º) na próxima fase, que será em uma série melhor de três partidas.

O grupo fez um treino forte na manhã desta segunda-feira (2) no Hugão se preparando não só para o duelo contra o time do técnico César Guidetti como também para a sequência da competição e da temporada. “A gente vem fazendo um trabalho progressivo, não pensando só no Pinheiros, no Paulista, mas pensando na temporada toda. Dentro da nossa programação, hoje foi um treino para ativar novamente os conceitos de defesa e ataque que estamos fazendo. Lógico que fizemos algumas coisas em relação ao Pinheiros, mas o nosso foco maior agora é o playoff e o NBB. Mas vamos para ganhar e colocar mais jogadores na equipe. Os que estão jogando menos para jogar mais tempo, com mais qualidade e fazer um revezamento. E diminuir o tempo dos que estão jogando bem sem perder a qualidade. O time jogou bem intenso nas últimas duas partidas, encaixou o jeito de jogar, que já tinha, e agora é dar continuidade”, ressalta o treinador Guerrinha.

Dois jogadores não participaram das atividades de quadra nesta segunda: o ala-pivô Fabricio Russo, que se recupera de uma contratura na panturrilha da perna direita, e o ala Jimmy Dreher, que está se tratando de uma amidalite e também deve ser poupado do confronto contra o Pinheiros.

Apesar das baixas, o time segue focado e trabalhando forte para a reta final do Paulista. “Hoje tivemos uma conversa reforçada. Nos últimos jogos nossa equipe está encaixando, pegando um ritmo melhor. O Pinheiros está tentando pegar o ritmo dele. Os americanos chegaram depois dos outros e a equipe deles ainda está encaixando, ganharam o último jogo contra o Bauru. Eu espero um jogo bom, mas o nosso foco é a preparação para o playoff que começa no final de semana. Mas eles têm uma equipe de qualidade. Nós sabemos os pontos fortes deles, que são os americanos, e temos de tirar e reduzir a produção deles. O mais importante para nós amanhã é a nossa intensidade. Vamos jogar em casa e se a gente colocar o nosso ritmo o jogo fica a nosso favor”, destaca o ala e capitão Shamell Stallworth.

INGRESSOS

O ingresso para o jogo contra o Pinheiros está sendo vendido nesta segunda na bilheteria do Hugão, até as 20h, e pelo site totalplayer.com.br/mogi. O bilhete custa R$ 20, com meia entrada também para quem levar um quilo de alimento não–perecível (exceto sal e açúcar). Ao comprar online (optando pela meia) é preciso entregar o alimento no dia do jogo na entrada do ginásio. Na terça, o ingresso será vendido a partir das 14h na bilheteria do ginásio. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.