De volta ao NBB, Mogi Basquete enfrenta Pinheiros na capital neste sábado

Após a eliminação nas quartas de final da Champions League, o Mogi das Cruzes Basquete retoma o foco para o primeiro jogo do returno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Pinheiros neste sábado (25), às 18h, na abertura do returno da competição. A partida será na capital e terá transmissão ao vivo pelo DAZN (assinando pelo link na bio do clube no Instagram 10% do valor pago é revertido para o time). O último jogo pelo Brasileiro foi no dia 28 de dezembro contra o São José, no Ginásio Hugo Ramos.



O time mogiano leva a melhor no confronto na temporada, com três vitórias em quatro jogos. O Mogi Basquete venceu duas no Paulista e uma no primeiro turno do NBB. A única derrota foi na Copa Super 8 no início deste mês, no Hugão. A equipe do técnico Guerrinha está em terceiro lugar no Brasileiro, com 11 vitórias e cinco derrotas (73,3% de aproveitamento), mesmo número de Franca, segundo colocado. Já o time da capital ocupa a quinta colocação, com 11 vitórias e seis derrotas.



O grupo retornou da Argentina nessa quarta à noite e reiniciou os treinos nesta quinta (23) à tarde. Com três desfalques para a partida, o treinador espera um jogo duro contra a forte equipe do Pinheiros na casa do adversário.

"O Pinheiros vem de uma alta produção, inclusive ganhou o Super 8 da gente. É uma equipe que tem experiência, bons jogadores para decidir, está completa e já está com o mesmo grupo faz dois, três anos. Isso ajuda bastante, principalmente nos momentos decisivos. Vamos jogar na casa deles, mas eu acho que lá sempre conseguimos desenvolver um bom jogo. Estamos procurando ver, não só individualmente, mas coletivamente os momentos de decisão que o Gruber estava assumindo no segundo tempo. Ele foi decisivo na maioria das nossas vitórias. Perdemos esse jogador e estamos procurando esta referência em quadra. Espero que mais rápido possível a equipe encontre outras saídas, individual e coletivamente, para ter alguém no lugar dele", destaca Guerrinha.

A partida deve marcar a estréia do pivô Felipe Cardoso, recém contratado da equipe para reforçar a base, mas que já integra o time principal.

DESFALQUES

Ainda seguem fora da equipe o armador Alexey Borges, voltando de lesão no menisco do joelho esquerdo, o pivô João Pedro, que passou por cirurgia no tendão do bíceps do braço esquerdo, e o ala-pivô Luís Gruber, que rompeu o ligamento do joelho no jogo 1 contra o Quimsa (ARG), no dia 15 deste mês, e passará por cirurgia.



NO HUGÃO

O time volta à quadra do Hugão na segunda (27), às 20h, contra o Basquete Cearense. Ingresso promocional a R$ 10 à venda no Mogi Shopping e no site totalticket.com.br/mogi. Também é possível comprar para a tribuna por R$ 40, com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) por R$ 120, com direito à meia e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.