DS vai à Arena Itaquera em SP e acompanha 7º título do Corinthians

No meio de mais de 45 mil “bando de loucos”, o DS junto a um grupo de suzanenses acompanhou na noite da última quarta-feira a conquista do título brasileiro de 2017 pelo Corinthians, na Arena, em Itaquera. O clube alvinegro dependia apenas de uma vitória para se consagrar o campeão. E não decepcionou. Em duelo de gigantes, contra o Fluminense, o time paulista triunfou por 3 a 1, para a felicidade da torcida que comemorou o heptacampeonato.

No aquecimento das equipes, 20 minutos antes da partida, os jogadores do Corinthians já eram aclamados pelos torcedores. O técnico Fábio Carille e o atacante Jô se sobressaiam nos gritos dos corinthianos. Com a bola rolando e em meio a uma torcida enlouquecida aos cantos e envolvida de sentimentos - ansiedade e confiança -, o Fluminense calou o Itaquerão em apenas um minuto de jogo. O zagueiro do tricolor carioca, Henrique, recebeu cruzamento de escanteio e de cabeça marcou o primeiro gol da partida. O final da etapa inicial acabou com ambas as equipes tendo criado pouco e sem chances de gol.

No segundo tempo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Após bela jogada pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, o atacante Clayson cruzou na medida para o centroavante Jô, que com uma resvalada na cabeça tratou de empatar o duelo no primeiro minuto do segundo tempo. Com a torcida empurrando o time, o artilheiro Jô resolveu virar a partida dois minutos depois. Ele aproveitou o rebote do chute de Clayson, que bateu no travessão, e com mais um de cabeça estufou as redes para delírio dos torcedores no estádio. No olhar e na expressão deles, a utopia parecia virar realidade. O Fluminense teve chances de empatar o jogo, mas parou nas defesas do goleiro alvinegro, Caique.

O Corinthians então aproveitou a festa, que já era comemorada, e ampliou o placar com Jadson, que recebeu passe do lateral Fagner e com chute cruzado não deu chance ao goleiro Diego Cavalieri. Depois do último gol, a torcida começou a gritar o tradicional "olé". Ao som do apito final, o som de "é campeão" tomou conta de todo o estádio. Crianças, adultos e famílias comemoravam o título. Os jogadores também festejavam dentro de campo e realizaram uma roda para agradecer a excelente campanha realizada na competição.

Suzano

Na ida para o estádio, o repórter do DS Lucas Lima, ao lado do pai José Luiz e do amigo Guilherme Hiroji, encontraram o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) junto com o vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maisena, e amigos, na estação. Previsão do que seria a partida e confiança da conquista do título era o mais comentado.

Após a partida, por volta das 00h30, mais de 3 mil corinthianos tomaram conta da Rua General Francisco Glicério. Eles se concentraram nas praças do Expedicionário e João Pessoa, onde comemoraram durante toda a madrugada ao som do hino e cantos do clube paulista.