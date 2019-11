Em duelo decidido no final, Mogi Basquete bate o Flamengo e assume o terceiro lugar no NBB

Em uma partida acirrada até os últimos segundos, o Mogi das Cruzes Basquete superou o Flamengo por 75 a 74, na noite dessa sexta-feira (15), na Arena Carioca 2, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Com a vitória, o time mogiano assumiu a terceira posição do campeonato, atrás dos cariocas e do Franca (1º), com cinco triunfos em sete partidas. Agora, o time do técnico Guerrinha recebe o Pato Basquete, nesta segunda (18), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos estão à venda com valor promocional de R$ 10 (veja mais abaixo).

O jogo foi muito equilibrado durante todos os quartos, com vitória do Flamengo nos dois primeiros, com 24 a 22 e 19 a 17. O Mogi das Cruzes Basquete teve uma ótima reação no terceiro, fechando em 21 a 14, e perdeu o último por por 17 a 15.

"Foi outro excelente jogo. Independente dos times, as partidas estão sendo equilibradas. Desta vez, um rebote do Fabricio e uma bola de três nos deu a vitória. No jogo passado, um rebote do Lucas [Cipolini, do Franca] e uma bola de três de tabela deu a vitória para Franca. O que é legal é que a equipe, mesmo com a saída do Alexey, soube suportar e já está se ajustando. O time teve reação, conseguiu se recuperar duas derrotas contra um adversário fortíssimo. Isso mostra que o gruo não só está entregando tudo no jogo, jogando com alma, mas com inteligência também para lidar com estes momentos de dificuldades. Agora é continuar trabalhando, jogando forte, evoluindo cada jogador e a equipe, porque o campeonato é muito duro. Tem que sempre jogar bem para sair com a vitória", destaca o treinador.

Com uma excelente atuação do armador Fúlvio Chiantia, que fez 16 pontos, pegou nove rebotes e deu oito assistências, os mogianos viraram a partida nos minutos finais e seguraram a vitória. Também se destacaram o ala-pivô Fabrício Russo, com seis pontos e 10 rebotes, e os alas Danilo Fuzaro, com 15 pontos, e André Góes, com 13.

O time não pôde contar com o armador Alexey Borges, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e desfalcará o time por, pelo menos, três meses, e sem o pivô João Pedro Demétrio, que também passou por um processo cirúrgico no tendão do bíceps do braço esquerdo e só volta em 2020.

Ingressos

Após uma sequência de três jogos fora de casa, o Mogi das Cruzes Basquete se reencontra com a torcida mogiana nesta segunda (18), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, contra o Pato Basquete, do Paraná. Os ingressos para este jogo estão à venda a R$10 (promocional antecipado), no site totalticket.com.br/mogi e no quiosque do clube no Mogi Shopping. Também estão disponíveis os bilhetes para a tribuna a R$40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade e para o camarote (quadra) a R$120, com direito à meia entrada e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.