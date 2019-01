Em jogo de superação, Mogi Basquete bate Joinville fora de casa

O Mogi Basquete fez um jogo de superação e venceu o Joinville por 90 a 84 nesta noite jogando em Santa Catarina. Os mogianos não começaram bem a partida e viram o time da casa abrir 26 a 15 no primeiro quarto. A equipe reagiu nos dois quartos seguintes (24 a 17, no 2º, e 22 a 20, no 3º) e conseguiu passar à frente no placar pela primeira vez no final do terceiro período, mas, ainda assim, o Joinville se recuperou com uma bola de três e fechou na frente.

A partida continuou equilibrada no último quarto, com vitória da equipe mogiana (16 a 14), e placar empatado em 77 a 77. O Mogi das Cruzes/Helbor começou bem a prorrogação, abrindo seis pontos de vantagem e administrou a vitória até o final, fechando o período extra em 13 a 7. Com a vitória, os mogianos voltam ao quarto lugar na competição.

Mais uma vez, o grande destaque da partida foi o pivô JP Batista, que fechou o jogo como cestinha com um duplo-duplo de 35 pontos, 11 rebotes e 40 de eficiência. Quem também passou dos dígitos nos dois fundamentos foi o ala Gui Deodato, com 11 pontos, 11 rebotes e seis assistências. Destaque também para as atuações do ala Shamell Stallworth, com 15 pontos, seis rebotes e seis assistências, do pivô João Pedro, com 12 pontos e sete rebotes, e do armador Enzo Cafferata, com 10 pontos e quatro rebotes. Pelo Joinville, o armador Starks foi o cestinha com 34 pontos.

“Foi uma vitória de superação, porque fizemos uma viagem muito desgastante, muito calor, o Cafferata torceu o pé, mas a gente conseguiu se superar. Fiz algumas trocas, alguns jogadores entraram bem, outros não. A gente conseguiu ir segurando quarto a quarto, segurando as faltas. Tive de tirar o Gruber com faltas e não jogou o segundo quarto inteiro para deixá-lo para o final. Tivemos dificuldade na armação. No primeiro tempo, a gente não conseguiu marcar e no segundo mudamos a defesa para dobrar no armador deles. Por outro lado, tivemos o JP como destaque, com 35 pontos, o Cafferata entrou muito bem no jogo. Acho que melhoramos a defesa no final, apesar de tomar 84 pontos. O objetivo era tomar menos de 80 e no tempo normal tomamos 77. Tomamos 26 no primeiro quarto, mas nos demais fomos bem. Viemos buscar a vitória, que era nosso objetivo, e conseguimos”, ressalta o assistente Danilo Padovani, que comandou a equipe nesta noite.

O time teve os desfalques do técnico Guerrinha, que não viajou com o time porque ainda se recupera de uma cirurgia para tratar um problema de sinusite, dos alas-pivôs Fabricio Russo, suspenso preventivamente, e José Carlos, que passará por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo, e do ala Guilherme Filipin, que se recupera de um problema renal.

Próximos jogos

Os mogianos voltam para casa e depois têm mais duas partidas longe do Ginásio Hugo Ramos: Brasília, dia 15, às 19h, e Basquete Cearense, dia 17, às 20h45. O reencontro com a torcida será no dia 21 contra o Minas Tênis Clube, às 20h. Os ingressos para este jogo já estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia) com valor promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo, o bilhete volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi, e será vendido na bilheteria do ginásio, a partir das 18h.