Em jogo equilibrado até o fim, Mogi Basquete perde para o Franca pelo NBB

O Mogi das Cruzes Basquete foi superado pelo Franca por 86 a 80 na noite desta segunda (11), no Ginásio Pedrocão, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). A partida foi muito equilibrada desde o começo, apesar da vantagem francana no primeiro quarto, vencido por 17 a 12. No segundo, os mogianos levaram a melhor por um ponto de vantagem (25 a 24). O terceiro terminou empatado em 21 a 21 e no último o time da casa venceu por 24 a 22.

Os destaques mogianos da partida foram o armador Fúlvio Chiantia, com 15 pontos e nove assistências, os alas-pivôs Fabricio Russo, com 15, e Luís Gruber, com 14, o ala André Góes anotou 11 e pegou sete rebotes, o ala-pivô Alexandre Paranhos, com 10 e seis rebotes, e o ala Danilo Fuzaro, outros 10 pontos. O cestinha do jogo foi Lucas Dias, do Franca, com 25 pontos.

“Um jogo muito mais forte, contra um adversário mais forte e conseguimos desenvolver uma excelente partida. Fomos até o último segundo para definir. A arbitragem apitou duas técnicas no final, deu vantagem para eles em lances livres e a gente ainda teve o jogo na mão, mas erramos duas bandejas e lances livres no final. O mais importante foi que o time conseguiu reagir muito bem, em termos psicológicos. Foi um jogo duro e isso faz parte do crescimento. Nestes momentos de dificuldades a equipe cresce. Não importa se um ou outro não jogou bem, o importante é o time estar fazendo jogos de igual para igual contra adversários como Franca, Flamengo, e chegando no final com chances para ganhar”, adverte o técnico Guerrinha.

Essa foi a segunda derrota da equipe mogiana na competição. Agora o time retorna para Mogi das Cruzes, onde faz um treino na quarta-feira (13). Na quinta, o time já viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na sexta (15), às 21h10, com transmissão Fox Sports.

“Foi um jogo bem difícil, mas a gente soube levar até o final. Seguimos a nossa estratégia, por mais que o Elinho tenha tido volume, mas tiramos de outros e tivemos a chance de levar a partida para a prorrogação ou até vencer. Infelizmente não deu certo. Foi uma viagem ruim de duas derrotas, mas temos total condição de recuperar durante o NBB”, ressalta o armador Fúlvio Chiantia.

Reencontro

O Mogi das Cruzes Basquete volta a jogar no Ginásio Hugo Ramos no dia 18 deste mês, às 20h, contra o Pato Basquete, do Paraná. No dia 21, às 19h, o time mogiano encara o Rio Claro, também no Hugão.

Os ingressos para estes jogos já estão à venda a R$ 10 (promocional antecipado) no site totalticket.com.br/mogi e no quiosque do clube no Mogi Shopping. Também está disponível os bilhetes para a tribuna a R$ 40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade e para o camarote quadra a R$ 120, com direito à meia e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.