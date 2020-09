Em preparação para o Paulista, Mogi Basquete realiza testes físicos no NAR em São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete realizou testes físicos em alguns atletas na manhã desta terça-feira (22), no NAR (Núcleo de Alto Rendimento), em São Paulo. O objetivo é avaliar limitações, potência e características dos jogadores com a estrutura tecnológica da entidade, que é referência em pesquisa no esporte.



Com a equipe mais uma vez reformulada, o preparador físico do clube, Eric Ruiz, destaca a importância dos testes para conhecer melhor os que chegaram e os que ficaram para que o grupo evolua fisicamente durante a temporada. “A importância de trazer os atletas aqui no NAR, assim como já fizemos alguns protocolos de avaliação com o NAF (Núcleo de Avaliação Física), em Mogi, é conhecer os atletas, saber de onde estamos partindo com eles, incrementar os trabalhos e reavaliá-los na sequência. Conhecer individualmente cada jogador e conhecer o grupo como um todo é muito importante.”



Não participaram dos testes o ala-pivô Luís Gruber, em trabalho de reabilitação pós-cirurgia no ligamento cruzado anterior esquerdo, o armador Fúlvio Chiantia e o ala-pivô Fabricio Russo, que estão fazendo treinos específicos individualizados, nem com os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti, que devem se apresentar no início de outubro. Os testes foram feitos nos recém-chegados alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos e no armador Cassiano Bueno, nos remanescentes alas Luiz Alberto 'Colina' e Guilherme Lessa, no ala-pivô Felipe Cardoso e também em jovens atletas da base.



A equipe retoma os trabalhos de preparação para o Campeonato Paulista nesta quarta no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.



Paulista

O Mogi Basquete estreia no Paulista em casa contra a Liga Sorocabana (LSB) no dia 2, ainda sem horário definido. Além dos sorocabanos, a equipe mogiana também enfrenta Sesi/Franca, Zopone/Bauru e Unifae São João da Boa Vista. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco.