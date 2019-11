Embalado, Mogi ganha do Pato Basquete e assume a vice-liderança no NBB

Depois de uma sequência de três jogos fora de casa (duas derrotas e uma vitória emocionante sobre o Flamengo), o Mogi das Cruzes Basquete venceu o lanterna do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Pato Basquete, por 73 a 64 na noite desta segunda-feira (18), no Ginásio Hugo Ramos. Com o resultado, o time assume a vice-liderança, com seis vitórias em oito jogos, somando 75% de aproveitamento na competição. Os mogianos estão atrás somente do Franca e empatados com o Flamengo e Paulistano, mas levam vantagem no confronto direto contra as duas equipes.

Os próximos compromissos pelo Brasileiro serão todos no Hugão: nesta quinta (21), às 19h, contra o Rio Claro; dia 2 de dezembro contra o Brasília e dia 4 contra o Minas. Os ingressos estão à venda com valor promocional de R$ 10 no quiosque do clube no Mogi Shopping e no site totalticket.com.br/mogi (veja mais abaixo). Nos dias 25 e 28 deste mês, o Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o Biguá (URU) e o San Lorenzo (ARG) pela Champions League, respectivamente, fora de casa.

O mogianos tiveram um excelente aproveitamento no primeiro tempo, com parcias de 22 a 9 (1º) e 20 a 15 (2º) O time paranaense reagiu no terceiro período (23 a 14) e equilibrou no quarto final (17 a 17). Os destaques da partida foram os alas Danilo Fuzaro, cestinha com 25 pontos, e André Góes, o mais eficiente (24), com 16 pontos, seis rebotes e seis assistências, o ala-pivô Luís Gruber, também com 16 anotados, e o ala-pivô Fabricio Russo, com oito rebotes.

“A gente fez um primeiro tempo muito bom, tirando-os do que eles gostam de fazer, abrimos uma vantagem considerável, mas não conseguimos mantê-la. A gente falhou no segundo tempo, mas conseguiu a vitória, que era o primeiro objetivo. Vamos corrigir e aprender com os erros, mas este saldo foi extremamente positivo e estamos na vice-liderança, crescendo e evoluindo”, salientou André Góes, o mais eficiente em quadra nesta noite (24).

Apesar de assumirem a vice-liderança, o técnico Guerrinha enfatiza que neste momento isso não é o mais importante, já que o NBB é um campeonato longo, com muitos jogos, turno e returno. “O mais importante foi a vitória. Fizemos um primeiro tempo excelente e achamos que o jogo já tinha terminado, apesar de todos saberem que não e dos alertas que demos. Eles [Pato] também tiveram muito mérito de voltar para o ‘tudo ou nada’ e tirar a diferença. Basquete tem que ter regularidade e jogar os quatro quartos bem para sair com a vitória. Para a gente, o resultado foi bom em função do primeiro tempo, mas em basquete não existe ‘administrar jogo’. Mas também tivemos mérito de fechar com a vitória depois de uma sequência de viagens.”

Ingressos

Os ingressos para os próximos jogos do Mogi das Cruzes Basquete no Ginásio Hugo Ramos já estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site www.totalticket.com.br/mogi. Os bilhetes comprados antecipadamente custam R$ 10 promocionais e nos dias dos jogos o valor volta ao normal: R$ 20, com direito à meia para estudantes, professores, idosos, portadores de deficiência e funcionários das empresas patrocinadoras. Também estão à venda para a tribuna (R$ 40), com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote quadra (R$ 120), com direito à meia e acesso à Sala Jaguá, com coffee break.