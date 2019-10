Equipe de atletismo de Suzano participa da final dos Jogos Infantis do Estado

Dez atletas da equipe de atletismo de Suzano se classificaram para a fase final da 2ª edição dos Jogos Infantis do Estado de São Paulo, realizado em Dracena (SP). As provas ocorreram na manhã desta sexta-feira (4) e seguem neste sábado (5), último dia da competição, que é voltada para crianças e jovens de 11 a 16 anos. A etapa final estadual de todas as modalidades acontece desde 26 de setembro.

Na sexta-feira, o atleta Fabiano Farias se classificou em 6º lugar no arremesso de peso, categoria mirim – até 14 anos. Além dele, representam o município Lucas Grangeiro, na prova de 75 metros e revezamento 4x75; Erick Rodrigues, Kauan Ponce e Gustavo de Oliveira, no revezamento 4x75; Ryan Martins, no arremesso de peso – até 16 anos; Thais Ricci, nos 600 metros, salto em distância e revezamento 4x75 mirim; e Evelyn Sartoreli, Suzanna Aires e Karolliny Máximo no revezamento 4x75 mirim.

A equipe está acompanhada da coordenadora do Projeto do Atletismo, Katia Thais da Costa de Souza, administrado por meio de parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano e a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat). “É muito gratificante ver que o intenso trabalho da pasta já rende frutos. São crianças e jovens de vários bairros que estão aproveitando a oportunidade por meio do esporte e se destacando com muito mérito e dedicação”, disse o chefe da pasta, Arnaldo Marin Júnior.