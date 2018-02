Equipes de vôlei feminino e masculino de Mogi das Cruzes selecionam atletas neste sábado

A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) realiza neste sábado (24) uma seletiva para a formação da equipe de vôlei feminino que representará Mogi das Cruzes nas competições deste ano. A atividade acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar, e reunirá atletas nascidas entre 1999 e 2001. No mesmo dia, os times de vôlei masculino sub-16 e sub-18 farão seleção de atletas no Parque da Cidade.

A seletiva para a equipe feminina acontecerá a partir das 8h30 e as interessadas deverão comparecer ao ginásio municipal com uniforme para treinamento e carteira de identidade. As participantes serão avaliadas pela comissão técnica da equipe.

“Oferecer oportunidade para os talentos de nossa cidade é uma diretriz do trabalho desenvolvido pela Smel e pelas equipes que são apoiadas. Com isso, além do incentivo à prática esportiva, também temos a chance do surgimento de revelações”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.

Masculino

Já a seletiva para a formação das equipes masculinas acontecerá no ginásio Deputado Maurício Nagib Najar, que fica no interior do Parque da Cidade. Os interessados deverão comparecer ao ginásio levando material esportivo e documento de identidade.

Para a equipe sub-16, a peneira acontecerá das 9h às 10h30 e poderão participar atletas nascidos entre os anos de 2002 e 2004. Já para a equipe sub-18, a atividade será das 10h30 às 12h e terão oportunidade os nascidos em 2000 e 2001.

O Parque da Cidade tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi, conhecida como Praça do Oito.