Escolas Estaduais de Mogi estão pela primeira vez na final do JEESP no basquete

Duas escolas estaduais de Mogi das Cruzes estão fazendo história no basquete. Os alunos da Cid Boucault e da Maria Isabel dos Santos Mello, que fazem parte do projeto Mogi Basquete, em Jundiapeba, chegaram às finais do JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) pela primeira vez nas categorias SUB16 e SUB14, respectivamente.

Os dois times são comandados pelo professor Marlon Peter, que dá aulas na rede estadual e também no projeto de Jundiapeba, que é apadrinhado pelo Mogi das Cruzes Basquete. Para chegar à final estadual, as equipes foram campeãs na fase municipal, depois na do Alto Tietê e, por fim, venceram a fase da Grande São Paulo/ABC. Agora, os jovens disputarão o título do JEESP com outras escolas campeãs em suas regiões entre os dias 5 e 15 de setembro (feminino), em Piracicaba, e 10 e 20 de outubro (masculino), em Presidente Prudente.

“Eu trabalho no Estado há 20 anos e sempre chegava nessas fases. Na regional, pegávamos equipes como Caieiras, Santo André, Poá, que é muito forte no basquete, e acabávamos perdendo. Neste ano ganhamos bem essas fases. O nosso jogo mais difícil foi aqui porque tinha a molecada que joga no Mogi Basquete no Camilo e foi uma final duríssima. No feminino é mais complicado, porque cada ano aparece uma escola com trabalho diferente. O projeto Mogi Basquete ajudou muito. Hoje eu tenho aulas no projeto e nas escolas. Enquanto eu treinava um ou dois dias nas escolas, hoje todas as equipes treinam cinco dias na semana, três nas escolas e duas vezes no projeto. Esse trabalho ajudou muito mesmo para que pudéssemos aumentar o potencial de treinamento e execuções”, destaca Marlon.

PROJETO

O projeto Mogi Basquete, iniciado em agosto de 2017 como Basquete Mogi Jovem, é uma parceria da equipe com a Associação Quântica, que aprovou a proposta na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o patrocínio da Suzano Papel e Celulose e o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

As aulas são para crianças e jovens de sete a 17 anos e ocorrem na Quadra Poliesportiva I, na rua José Gualutti, 141, em Jundiapeba, de segunda a sexta das 8h às 15h. As inscrições podem ser feitas no local.