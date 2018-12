Fechando o primeiro turno, Mogi Basquete encara o Vasco no Rio nesta sexta

O Mogi Basquete faz a sua última partida do primeiro turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) nesta sexta, às 21h10, contra o Vasco da Gama. A partida será no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo da Fox Sports. Se vencerem os cariocas, os mogianos asseguram o quarto lugar na competição e terão mando de quadra na abertura da Copa Super 8, que será realizada no final do ano com os oito melhores classificados. O Mogi Basquete tem oito vitórias em 12 jogos disputados, enquanto os vascaínos ocupam a nona colocação, com apenas quatro triunfos.

A equipe chegou na tarde desta quinta ao Rio de Janeiro. O grupo descansa hoje e faz um treino leve de arremessos amanhã pela manhã para a partida. O técnico Guerrinha ressalta que, apesar da colocação do adversário na tabela, a partida deve ser muito dura e disputada.

“É uma equipe experiente e jogando em casa é muito perigosa. Nos últimos jogos, eles perderam em casa jogando de igual para igual no finalzinho. Eu acho que a cada partida o Vithinho, o Caio e o americano Stocks vão ganhando mais entrosamento com os demais. Eles ganharam três reforços e um maior número de revezamento no banco. Será uma partida dura, porque eles querem estar entre os oito. A vitória garante eles. Com certeza, será uma partida muito difícil para a gente por ser lá no Rio”, destaca o treinador.

O Mogi Basquete terá os desfalques dos alas-pivôs Fabricio Russo, que está suspenso preventivamente por doping, e José Carlos, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante os treinos e passará por exames.

Cirurgia

Voltando do Rio, o técnico Guerrinha passará por um procedimento cirúrgico para tratar um problema de sinusite na próxima segunda-feira (17) e ficará fora da equipe para se recuperar até janeiro. O auxiliar técnico Danilo Padovani, que já esteve à frente da equipe em outras ocasiões, assumirá o comando durante os treinos e também na Copa Super 8.