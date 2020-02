Federação Paulista define grupos da Segunda Divisão estadual; times da região compõem Grupo 5

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, na última quarta-feira, 5, os grupos dos três times da região no Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2020 (equivalente a quarta divisão do futebol paulista).

União Suzano (Usac), União Mogi e Atlético Mogi vão compor o Grupo 5 da competição estadual ao lado de Manthiqueira, Barcelona-SP, Joseense e São José. O Paulistão está previsto para começar no dia 19 de abril.

Também foram definidas as diretrizes da competição, que serão bem diferentes às usadas em 2019. Ao todo, 42 equipes serão divididas em seis grupos com sete times cada. Os dois melhores times de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados, avançam à próxima fase, que já será de oitavas de final.

A definição dos confrontos será feita pela classificação geral, sendo que o 1° colocado da primeira fase enfrentará o 16°, o 2° jogará contra o 15°, e assim sucessivamente. Para as fases seguintes, as equipes seguem sendo ranqueadas de acordo com a pontuação acumulada durante todo o torneio.

Para se ter uma ideia, em 2019, o campeonato foi composto por três fases de grupos até a definição dos oito times que chegaram às quartas de final. Em 2020, o campeonato será mais “curto”.

Campeão e vice garantem vaga na Série A3 de 2021.

Viagens

Costumeiramente, os grupos da primeira fase da Segundona são definidos de maneira que não seja necessário fazer viagens tão longas. Em 2019, o Usac, como visitante, jogou a primeira fase em Guarulhos, Mauá, São Paulo (Rua Javari) e Santos, enquanto os dois times de Mogi jogaram em Jundiaí, Amparo, São José dos Campos e Guaratinguetá.

Neste ano, a tendência é que os times da região, além de jogarem em Suzano e Mogi, visitem Guaratinguetá, casa do Manthiqueira; São José dos Campos, sede de São José e Joseense (ambas as cidades localizadas no Vale do Paraíba); e a Rua Javari, em São Paulo, onde o Barcelona-SP costuma levar seus jogos.

Em 2019, o Usac chegou à segunda fase da competição, enquanto Atlético e União Mogi caíram na primeira fase. O Paulista, de Jundiaí, sagrou-se campeão do torneio.