Final da Copa Série Prata será no dia 11 de outubro

A 5ª Copa de Futebol de Campo Série Prata terá a final no dia 11 de outubro. Os jogos da competição tiveram início em 17 de setembro e o sistema é o mata-mata e reúne as melhores equipes de Poá.



Entre os jogos já realizados, os resultados são: Pinheiro 1 e Tenta Sorte 0; Avalanche 4 e Pé de Pano 1; Grande Vila 1 e Santa Cruz 0; União 1 e Unidos da Vila Júlia 0; AUNP 3 e Pinheiros 2; Vila Sapo 1 e Torre F.C. 0; Um Toque Só ganhou do Avalanche nos pênaltis (5x4); e o Barcelona também ganhou do Mlks da Nova nos pênaltis (5x3).



Nesta terça-feira (1º) a disputa terá continuidade com os jogos: Guerreiros da Vila x Dois Toques, às 19h30; e Esperança x Botafogo, às 21 horas. As partidas serão realizadas no Complexo Esportivo Renato Barbieri, em Calmon Viana.



Na quinta-feira (3), também no Complexo Esportivo Renato Barbieri, as disputas serão entre Juventus x Grande Vila, às 19h30; e Rancing Buraco x União, às 21 horas. No sábado (5), no mesmo campo, jogarão AUNP x Um Toque Só, às 13 horas; e Barcelona x Vila Sapo, às 15h30.



Segundo o secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, a 5ª Copa de Futebol de Campo Série Prata tem por finalidade promover o intercâmbio social e esportivo e desenvolver a prática da modalidade no município.



“É necessário possibilitar projetos e ações que facilitem o acesso ao Esporte, já que a prática esportiva é também uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais. Então, é uma felicidade muito grande oferecer novamente esta competição”, explicou Tonho de Calmon.



Ainda de acordo com o secretário, o incentivo à prática esportiva é uma das prioridades da administração Gian Lopes. “Estamos trabalhando para oferecer diversas ações e projetos para população e o Esporte certamente está em destaque no governo”, completou Tonho de Calmon.