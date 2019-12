FPF divulga datas e horários da Copa São Paulo; Usac estreia dia 3 de janeiro

O União Suzano Atlético Clube (Usac) inicia sua trajetória na 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o São Raimundo (RR), no dia 3 de janeiro, às 13 horas. A tabela completa foi divulgada na tarde da última terça-feira, 3, pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O torneio acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro. Representante de Mogi das Cruzes na competição, o União Futebol Clube estreia no dia 2, às 14h45, enfrentando o tradicional time do Juventus, da Mooca.

Os três jogos do Usac na primeira fase acontecerão no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Já os do União Mogi serão realizados no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

Após a estreia contra o São Raimundo (RR), o Usac joga no dia 6, às 13 horas, contra o União ABC (MS) e fecha a primeira fase contra a Chapecoense (SC), no dia 9, às 15h15.

Além de enfrentar o Juventus, o União Mogi joga contra o Real FC (DF), dia 5, às 8h45, e conclui sua participação na primeira fase contra um dos gigantes do futebol brasileiro, o Grêmio (RS), dia 8, às 17 horas. Esse jogo com transmissão ao vivo dos canais Sportv.

Sistema de disputa

O União Mogi está no grupo 21 da competição, enquanto o Usac encabeça o Grupo 22. Os dois primeiros times dos quatro de cada grupo avançam para a segunda fase.

Caso avancem, os dois representantes da região podem se enfrentar na segunda fase. O líder do Grupo 21 enfrentará o segundo colocado do Grupo 22, enquanto o líder do Grupo 22 enfrentará o primeiro colocado do Grupo 21.

A final acontece no dia 25 de janeiro, quando é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. Tradicionalmente, o jogo é realizado no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.