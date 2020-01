Grêmio enfrenta o Atlético-MG na quinta-feira no Nogueirão

Atualizado às 10h54

O Grêmio de Foot-Ball Porto Alegrense encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) elogiando a estrutura oferecida por Mogi das Cruzes para as disputas da Copa São Paulo de Juniores. Assinado pelo presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan Junior, o documento agradece, em nome do prefeito Marcus Melo, a atenção destinada ao clube durante a competição e elogia as instalações do estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

A equipe gaúcha enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira (16), às 17 horas, no Nogueirão. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo e quem vencer segue na competição. A entrada para assistir à partida é gratuita.

“Desde funcionários da Secretaria de Esportes, bem como os responsáveis pelo estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, não medem esforços para que todos os participantes tenham as melhores condições para a disputa da Copinha. É imperioso também, ressaltar a qualidade do gramado do Estádio Nogueirão, que apesar das fortes chuvas que assolam o Estado de São Paulo, decorridas 2 fases da Copa São Paulo consegue manter o seu gramado em excelentes condições”, diz o ofício gremista encaminhado ao presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e à diretora de competições da entidade, Maria Cristina das Neves Ayres de Abreu.

O documento do clube gaúcho destaca ainda que a manutenção de Mogi das Cruzes e do Nogueirão para as próximas fases da Copa São Paulo “além de ser um reconhecimento justo pelo trabalho e dedicação realizado pelo município, sem sombra de dúvidas manteria o nível técnico da competição elevado, considerando as belas instalações do estádio e o seu impecável gramado”.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes garante toda a estrutura para a disputa da Copa São Paulo na cidade, com a participação de diversas secretarias municipais. Além de ceder a estrutura do estádio Nogueirão, a administração municipal é responsável pela hospedagem de duas equipes, transporte, alimentação e lavanderia.

A Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar no trabalho de segurança do evento, enquanto agentes municipais de trânsito farão o controle do trânsito e as interdições necessárias nas proximidades do estádio Nogueirão nos dias de jogos.

Campanhas

O Grêmio iniciou as disputas da Copa São Paulo em Mogi das Cruzes no dia 2 de janeiro, com uma vitória por 2 a 0 contra o Real (DF). Durante a primeira fase, o time ainda empatou com o Juventus por 1 a 1 e venceu o União Mogi por 4 a 0. Já na segunda fase do torneio, o Grêmio eliminou o União ABC (MS), enquanto na terceira fase a equipe superou a Chapecoense.

O Atlético-MG chegou às oitavas de final após eliminar o São Bernardo por 4 a 1. Na fase inicial da disputa, a equipe mineira perdeu para o River (PI) e venceu o Capital (TO) e o Taubaté. Na segunda fase, o Galo o ABC (RN), por 4 a 0.

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, na Vila Industrial