Guerrinha vai focar trabalho defensivo em míni pré-temporada para o NBB

O Mogi Basquete começou nesta segunda-feira (1º) uma míni pré-temporada para a disputa do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Vice-campeã da edição passada, a equipe mogiana abre a competição no próximo dia 13, às 13h35, na capital, contra o Paulistano, que defenderá o título.

O grupo retomou os treinamentos no Ginásio Hugo Ramos com foco na defesa. O técnico Guerrinha quer melhorar o sistema defensivo do time para o Brasileiro nestas duas semanas que terá para trabalhar antes da estreia. “A primeira parte da temporada a gente deixou os jogadores se sentirem à vontade. Eles entraram bem na parte ofensiva, tiveram uma boa aceitação do público e agora é hora de fazer correções de rota e vamos para a defesa. Não marcamos mal, mas pode ser bem melhor. Defender melhor o um contra um, o dois contra dois. Estamos apoiando muito no tático, que é quando estou marcando o meu e esperando ajuda. Não! Eu tenho que marcar o meu e ainda ajudar. Esse será o conceito e a mentalidade para o NBB. A gente precisa evoluir na parte defensiva. O ataque está bom, alguns ainda precisam melhorar técnica e individualmente, mas a gente quer melhorar o um contra um, dois contra dois de defesa, porque as rotações estamos fazendo bem. É preciso ter aquele orgulho de defender e abaixar o placar”, adverte o treinador.

“O basquete mundial já provou que o jogo começa sempre atrás, mas também se o ataque for muito ruim não tem defesa que resista. É preciso ter um equilíbrio, mas o foco da nossa equipe é esse, porque enquanto não tivermos esse entrosamento no ataque a defesa não pode parar. A defesa é até uma coisa de orgulho próprio”, completa o ala Gui Deodato.

NBB Histórico

O NBB 2018/2019 foi lançado oficialmente em São Paulo nesta segunda. A competição chega com um excelente novidade para os amantes do basquete nesta temporada: a transmissão de jogos em seis plataformas diferentes. Os jogos serão exibidos pelos canais ESPN, BandSports, Fox Sports, Band e também pelo Twitter e pelo Facebook de segunda a sábado.