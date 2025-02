Mogi Basquete anuncia Desk Manager como patrocinadora máster

O Mogi Basquete anunciou, na noite desta quinta-feira (20), a Desk Manager como nova patrocinadora máster do clube. A empresa irá investir R$ 3,6 milhões ao longo dos próximos três anos.

A Desk Manager também adquiriu os 'naming rights' do clube, que agora se chama Desk Manager Mogi Basquete. O clube estava sem patrocinador máster desde 2019.

"Esses novos aliados não apenas fortalecem as finanças do clube, mas também abrem portas para inovações e melhorias que beneficiarão jogadores e torcedores. Com a força dessas marcas ao nosso lado, o Mogi Basquete se prepara para enfrentar a próxima temporada com ainda mais determinação, garra, governança e gestão, buscando não apenas as vitórias dentro de quadra, mas também um crescimento significativo fora dela", disse o presidente do clube, Dimas Martins, em entrevista coletiva.

A Desk Manager é uma empresa brasileira que oferece uma plataforma de tecnologia especializada em governança em escala global, facilitando a operação à gestão das empresas. A plataforma será utilizada para aprimorar a governança e a gestão do time, trazendo mais eficiênmcia e controle nos processos internos.

O Centro Universitário Braz Cubas também foi anunciado como novo parceiro do clube. A instituição de educação irá colabrar com toda sua estrutura e criará uma parceria entre a equipe de basquete e os alunos. O acordo é pelos próximos cinco anos.