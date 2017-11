Mogi Basquete busca terceira vitória contra Vasco neste sábado

Depois de um bom começo no Novo Basquete Brasil (NBB) Caixa 10 em casa, com duas vitórias sobre Solar Cearense e Universo/Vitória, o Mogi das Cruzes/Helbor terá o seu primeiro desafio longe do Hugão. O adversário deste sábado (18), às 14 horas, na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, será o Vasco da Gama. A partida será transmitida ao vivo pela Band.

Se os mogianos começaram bem, a equipe carioca sofreu duas derrotas na estreia, mas se recuperou nessa quinta ao vencer a Liga Sorocabana de 76 a 68. Os mogianos fizeram o último treino para o duelo na sexta-feira (17) no local da partida. “Vai ser um jogo bom. A gente sabe da qualidade deles, mas estamos focando no nosso jogo. Vai ser um teste mental e físico para a gente, mas será um jogo muito bom para os dois lados”, destacou o ala e capitão Shamell Stallworth.

O ala Jimmy Dreher salientou que o Vasco vem mordido pelas duas derrotas nas primeiras rodadas e ressalta que a equipe precisa manter o volume de jogo para sair com uma vitória neste sábado (18). “Conseguimos abrir duas vitória no início do NBB e a gente sabe que nesta temporada não pode deslizar. Vamos pegar um Vasco meio bravo. Eles devem vir bem intensos e a gente está fazendo um trabalho forte para não relaxar. Estamos em um momento bom e temos de continuar nesse volume de jogo que a gente vem tendo.”

Após este confronto, o grupo permanece no Rio para enfrentar o Botafogo na terça-feira (21), às 19h30, com transmissão do canal SporTV.