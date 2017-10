Mogi Basquete decide vaga na semi contra LSB nesta segunda no Hugão

Se conseguir superar a Liga Sorocabana nesta segunda-feira (9) no Ginásio Hugo Ramos, o Mogi Basquete garante a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo 2 do playoff quartas de final será às 20h e terá transmissão ao vivo da TV FPB. Avançando, os mogianos enfrentarão o vencedor da série entre Paulistano e América, de São José do Rio Preto. O segundo jogo entre as equipes será nesta segunda, às 19h30, e o time da capital também pode fechar em casa.

Para o confronto de desta segunda, o grupo fez um trabalho de quadra, no domingo, no Hugão para corrigir as falhas e acertar alguns posicionamentos. “A série está aberta. Fizemos um excelente primeiro jogo na casa do adversário, mas precisamos de duas vitórias e eles também. A gente espera definir em casa jogando bem e certo, envolvendo todos na defesa e no ataque. A gente vem em uma crescente e esperamos continuar. Temos de fazer valer a força do grupo, como fizemos lá. Não tem porque não estar focado e valorizando o adversário. É uma equipe que não desiste nunca e vem amanhã para conseguir a sua vitória. Nós também não desistimos. Estamos fazendo alguns quartos excepcionais na defesa e o ataque, que têm feito a diferença. Temos de melhorar mais, porque passando vamos encontrar um adversário mais difícil ainda”, pontua o técnico Guerrinha.

O treinador não poderá contar com o jovem armador Vithor Lersch, que foi desqualificado na vitória por 85 a 54 no primeiro jogo, após se desentender com o ala-armador Jackson, da Liga Sorocabana, que também está fora da partida. Sem Vithinho, quem deve ganhar mais tempo de quadra no duelo de amanhã é o armador Patrick Carioca, que anotou 10 pontos no jogo 1. “O Vithinho não poderá jogar, mas a gente tem jogadores a altura para suprir e eu vou aproveitar a oportunidade que está sendo dada. Vamos tratar o jogo com seriedade desde o começo, porque a gente sabe que deixar a equipe de Sorocaba gostar do jogo ela fica chata e será complicado. Então é fazer uma defesa forte desde o começo e facilitar para fazer pontos de contra-ataque”, destaca Carioca.

Quem está aproveitando bem as oportunidades em quadra é o ala-pivô Wesley Sena. O camisa 12 vem apresentando bons números nos últimos jogos e tem agradado ao técnico Guerrinha. No jogo 1, em Sorocaba, o jogador terminou a partida como cestinha, com 13 pontos, ao lado do ala Guilherme Filipin e do armador Lucas Lima (LSB). “Estou tendo a oportunidade de entrar mais em alguns jogos e isso é reflexo do que acontece dentro de quadra. Tenho feito treinos extras com o Guerrinha, chegando antes para treinar e o esforço está sendo recompensado dentro de quadra”, adverte Wesley.

Reforço

Recuperado de uma contratura na panturrilha direita, o ala-pivô Fabricio Russo entrará na rotação da equipe na partida desta segunda. O jogador chegou a ficar no banco no último jogo, mas foi poupado pelo técnico Guerrinha.

Ingressos

O ingresso está à venda na bilheteria ou pelo site totalplayer.com.br/mogi. No hugão, o valor será normal (R$ 20, direito à meia) a partir das 14 horas.