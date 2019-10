Mogi Basquete e San Lorenzo abrem Champions League nesta segunda no Hugão

A maior competição das Américas começa nesta segunda-feira em Mogi das Cruzes. Pela primeira vez, Mogi Basquete e San Lorenzo, da Argentina, se enfrentam no Ginásio Hugo Ramos, às 20h, na abertura da Basketball Champions League Américas. Os ingressos para o jogaço ainda estão à venda.

O time argentino venceu as duas últimas Liga das Américas, substituída pela Champions neste ano. A final de 2018 foi contra o Mogi das Cruzes Basquete. As duas equipes se reencontram em fase de grupos pela terceira vez seguida.

Os mogianos nunca venceram o rival, mas contam com os fatores superação e Hugão, onde estão invictos na temporada, para tentar surpreender o forte rival do Grupo A, que também tem o Biguá, do Uruguai. “É a melhor equipe da competição, na minha opinião. É impossível? É, mas pode se tornar possível, como temos feito a temporada toda. A gente sempre se superando, com muita resiliência, muito estudo, muita estratégia, muita entrega dos jogadores e vamos continuar com esse espírito. Vamos preparar mentalmente a equipe e individualmente, porque agora nós vamos para um degrau acima. É uma competição que eleva os níveis físico, técnico e tático, com uma intensidade louca. Temos que subir muito mais ainda o nosso nível”, adverte o técnico Guerrinha.

O grupo fez um trabalho de arremessos e técnico/tático neste sábado (26) no Hugão para tentar neutralizar as jogadas ofensivas da equipe argentina. “É uma equipe muito forte, é a atual campeã. Será o primeiro jogo da Champions e nós temos essa vantagem de jogar em casa, que pode ser importante para a gente. Temos que dar o nosso máximo para tentar sair com uma vitória, que seria importante para a sequência da competição. O San Lorenzo é uma grande equipe, está mais reforçada do que no ano passado, com grandes jogadores. Eles têm um forte poderio ofensivo e estamos trabalhando para tentar diminuir ao máximo essas bolas para nos dar o controle do jogo”, ressalta o ala-pivô e capitão Luís Gruber.