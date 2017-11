Mogi Basquete embarca nesta sexta para dois jogos no Rio de Janeiro

Depois de estrear bem em casa e conquistar duas vitórias, o Mogi Basquete terá dois confrontos longe do Ginásio Hugo Ramos contra Vasco, no sábado, às 14 horas, e Botafogo, na terça (21), às 19h30. Ambos os jogos serão no Rio de Janeiro e terão transmissão da Band e do canal SporTV, respectivamente.

O último treino antes da viagem nesta quinta foi no mesmo horário que os mogianos enfrentarão os vascaínos. Os trabalhos no Hugão foram bem intensos durante essa semana de ‘folga’ no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O grupo embarca para o Rio de Janeiro às 8 horas da manhã desta sexta e realiza mais um treino no início da noite no ginásio Arena Carioca, local do confronto de sábado.

“Esse foi o nosso objetivo quando ganhamos essa folga de jogos. Aproveitamos para fazer a semana cheia de treinos, muito intensos, e hoje em um horário muito complicado para todos, esse das duas da tarde, que não dá nem para almoçar. É um horário que geralmente é de descanso deles, porque fazemos dois períodos de treinamentos muito fortes fisicamente. Então, hoje foram 45 minutos de jogo sem intervalo. Uma super preparação. Além do trabalho físico, que era o nosso grande objetivo, deu para trabalhar a parte técnica e tática junto e eles corresponderam plenamente”, ressalta o técnico Guerrinha.

Após esses dois jogos no Rio, o Mogi das Cruzes/Helbor fará três partidas no Hugão: Campo Mourão (2 dezembro, às 19 horas), Franca (12 dezembro às 19h30) e Bauru (16 dezembro, às 14 horas). Os ingressos para esses jogos já podem ser comprados com valor promocional antecipado de R$ 10 pelo site totalplayer.com.br/mogi a R$ 10 (optar pela meia). Nos dias das partidas, o bilhete volta ao valor normal de R$ 20, com meia para estudantes, professores, idosos, deficientes e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi.