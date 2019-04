Mogi Basquete enfrenta o Basquete Cearense pelas quartas do NBB neste sábado

A primeira partida das quartas de final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) entre Mogi Basquete e Basquete Cearense será neste sábado, 13, às 18 horas, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. Com melhor campanha na fase regular, os mogianos têm a vantagem de decidir o palyoff em casa. Os jogos 2 e 3 serão no Ginásio Hugo Ramos nos dias 19, às 21h10, e 21, às 19h. As partidas 4 (Ceará) e 5 (Mogi), se necessárias, ainda não tem datas.

Os cearenses chegam forte para este playoff, já que se classificaram varrendo o Paulistano/Corpore, atual campeão do NBB, nas oitavas por 2 a 0. Na fase regular, o Mogi das Cruzes/Helbor levou a melhor sobre o Basquete Cearense, vencendo os dois jogos: no Hugão (100 a 72) e no Ceará (73 a 60). Os dois times também reeditam um encontro nas quartas de final da competição. Na temporada 15/16, os mogianos levaram a melhor na série com um 3 a 1 sobre os cearenses.

O time chegou a Fortaleza nesta sexta e fez um treino leve no início desta noite no local da partida deste sábado. O grupo sabe da qualidade do adversário e da força que o Carcará tem jogando no Ceará. “Será um jogo duríssimo na casa deles. Já demostraram que jogam muito confiantes o campeonato inteiro, não é fácil ganhar lá. Com certeza, será um jogo muito disputado e uma série, possivelmente, longa”, adverte o ala-pivô Luís Gruber.

“Nós levamos vantagem nos dois confrontos, mas isso não quer dizer nada. A equipe deles cresceu, está com um novo formato, tem o Paulinho [Boracini] que se recuperou de uma lesão e vem em uma fase ótima, tem os americanos, mas o mais importante é o que nós temos feito e é pensar no nosso trabalho. Se a gente conseguir deixar em quadra o que temos preparado para fazer, de acordo com os nossos treinos, com certeza, vamos sair vitoriosos”, complementa o ala Gui Deodato, que está de volta à equipe após se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Desfalque

O ala Guilherme Filipin não jogará neste sábado. O camisa 11 dependia da liberação de uma AUT (Autorização de Uso Terapêutico) pela ABCD (Autoridade de Controle de Dopagem) para poder entrar em quadra contra o Basquete Cearense. O atleta sofreu uma forte crise renal após o jogo contra o Sesi/Franca, no dia 23 de março, e foi levado às pressas para o Pronto Socorro, sendo medicado para amenizar o quadro de intensas dores. Dias depois do ocorrido, o clube solicitou para a entidade uma AUT para resguardar o jogador de qualquer problema posterior com a medicação aplicada em um momento de urgência pela equipe médica da Emergência do Hospital São Joaquim em Franca.