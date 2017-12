Mogi Basquete enfrenta Joinville neste sábado em Santa Catarina

O Mogi das Cruzes/Helbor encara o Joinville fora de casa neste sábado (9), às 18 horas, em busca da reabilitação no Novo Basquete Brasil (NBB) Caixa. O time comandado pelo técnico Guerrinha vinha de cinco vitórias consecutivas na competição e foi superado pelo Caxias por 66 a 65 na noite de quinta-feira (7), no Rio Grande do Sul.

O grupo chegou a Joinville nesta sexta-feira (8). A comissão técnica aproveitou o dia para analisar e editar os vídeos dos jogos do Joinville e do confronto contra o Caxias para apresentar para os atletas na manhã deste sábado (9), quando o time faz um trabalho de quadra.

“Continuamos jogando fora de casa e o time do Joinville tem o mesmo perfil do Caxias, com jogadores que querem firmar o seu espaço e vêm jogando bem, principalmente, em casa. Ganharam do Bauru e perderam do Franca e estão fazendo bons jogos. A gente avalia o confronto contra essas equipes para termos referências. Nós temos que buscar uma vitória a qualquer custo, porque é muito importante, não para o confronto, mas para a classificação. Estamos analisando as partidas, vamos descansar hoje e amanhã assistiremos ao vídeo e treinaremos pela manhã para o jogo”, explica Guerrinha.

A partida contra o Joinville não terá transmissão ao vivo, mas é possível acompanhar o confronto em tempo real pelo site da Liga Nacional de Basquete. O Mogi Basquete é o terceiro colocado no NBB, com cinco vitórias em seis jogos, e o Joinville ocupa a 11ª posição, com três derrotas e dois triunfos.