Mogi Basquete estreia no Paulista contra a LSB nesta sexta no Hugão

Após seis meses longe do Ginásio Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Basquete voltou a treinar no local nesta semana para os últimos preparativos para a estreia no Campeonato Paulista, nesta sexta (2), às 20h, contra a Liga Sorocabana. No retorno às atividades, o grupo estava realizando os trabalhos no Clube de Campo, enquanto o Hugão estava sendo utilizado de apoio para o Hospital de Campanha montado na avenida Cívica. A partida será transmitida ao vivo da TVFPB no Youtube, que não será aberta ao público.



A equipe realizou os últimos preparativos para o duelo de abertura contra os sorocabanos nesta quinta (1º), com trabalhos em dois períodos: técnico/tático pela manhã e de arremessos à noite. O técnico Guerrinha ainda não terá todos os atletas disponíveis para o confronto e começará a competição com um time mais jovem.



“Para nós é ótimo voltar para o Hugão, estamos em casa! São tantas coisas que já vivemos aqui. A partida contra a Liga Sorocabana será um jogo de igual para igual. Ainda estamos com a equipe praticamente sem titulares, apenas o Wesley, e, com a desistência do Unifae/São João, já estamos classificados para a próxima fase. Vamos utilizar esses três jogos para dar quilometragem para os mais novos e se tiver necessidade, poderemos inserir algum atleta do adulto”, enfatiza o treinador.



O grupo ainda não conta com o ala-pivô Luís Gruber, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, com o armador Fúlvio Chiantia e com o ala-pivô Fabricio Russo, que vinham realizando trabalhos específicos individualizados e apesar de iniciarem o treino com os demais, ainda não estarão à disposição do time. Além deles, os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti, que devem se apresentar no início de outubro.



Paulista

O Mogi Basquete enfrentaria o Unifae/São João da Boa Vista, no dia 7, mas, em nota divulgada pela Federação Paulista de Basketball, a equipe não cumpriu aos prazos de entrega de documentações pertinentes à participação e foi excluída da competição. Os próximos confrontos do grupo mogiano serão no dia 17, às 19h, no Hugão, contra o Zopone/Sendi/Bauru, e no dia 22, às 20h10, contra o Sesi/Franca, no interior. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco.



Os jogos serão em turno único na fase classificatória e quatro equipes de cada grupo se classificam para compor as Chaves C e D, que serão disputadas em quadrangular de turno único em uma sede. As duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C / perdedor x perdedor, vencedor x vencedor).