Mogi Basquete recebe o Basquete Osasco neste sábado pelo Paulista

Em busca de mais uma vitória no Campeonato Paulista, o Mogi Basquete encara o Basquete Osasco neste sábado (15), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Esta será a última partida da equipe mogiana no Hugão na fase de classificação. Depois o time viaja para o interior, onde fecha os jogos do returno contra América/Unirp/Smel na quinta (20), às 19h30, e Sesi/Franca, no sábado (22), às 18h.

O adversário deste sábado não vem fazendo um bom campeonato. A equipe do técnico Ênio Vecchi tem apenas uma vitória em 15 jogos e ocupa a penúltima colocação. Para os mogianos, que estão na quinta posição, uma vitória amanhã mantém as chances da equipe brigar pelas primeiras posições. O grupo fez um treino de arremessos no final desta tarde no Hugão.

“Nós estamos brigando para subir na tabela e sabemos que todo jogo é importante. Quem faz o jogo ser fácil ou difícil somos nós. Se a gente entrar devagar, sonolento, o Osasco vai crescer na partida. Agora se a gente entrar forte, concentrado, será uma outra história. Então, temos de levar muito a sério este jogo porque vale muito para nós”, adverte o ala Guilherme Filipin.

INGRESSOS

Os ingressos para este jogo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a R$ 10 para quem for com qualquer camisa do Mogi das Cruzes/Helbor, estudante, professor, idoso, deficiente e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O valor normal do ingresso é R$ 20. A bilheteria do Hugão abre às 17 horas.