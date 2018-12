Mogi Basquete recebe o Joinville nesta quinta após 15 dias sem jogar pelo NBB

Depois de ficar 15 dias sem entrar em quadra pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete encara o Joinville nesta quinta-feira (6), às 20h45, no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos para este duelo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping, pelo site totalticket.com.br/mogi e na bilheteria do Hugão, a partir das 18 horas de hoje. O bilhete custa R$ 10 mais dois quilos de alimentos não-perecíveis (exceto sal e açúcar) ou R$ 20 (valor normal), com direito à meia entrada. Os alimentos devem ser entregues na entrada do ginásio.

A janela sem jogos no meio da competição foi bem utilizada pelo técnico Guerrinha para ajustar as falhas da equipe durante essas duas semanas, principalmente no setor defensivo. O time tem a segunda pior defesa, com média de 82,8 de pontos sofridos por partida. Por outro lado, tem o melhor ataque do NBB, com 87,5 de pontos convertidos por jogo. O Mogi Basquete é o quinto colocado, com seis vitórias em 10 jogos.

O técnico Guerrinha espera um jogo duro contra o Joinville. Os catarinenses ocupam a oitava colocação na tabela, com quatro vitórias e cinco derrotas, e já surpreenderam muitas equipes neste NBB.“É um time que está no segundo ano neste formato. Está bem melhor do que na temporada passada, tem o Cook, americano que jogou na temporada passada por Sorocaba e é arremessador. É um time que fez 17 bolas dos três contra Bauru, ganhando de 30 pontos deles e nós jogamos contra Bauru em seguida e ganhamos de seis. Então, isso mostra o potencial deles. É uma equipe bem diversificada e agressiva ofensivamente e que vem para jogar e buscar o resultado, como fez no início da temporada jogando três partidas no Rio e ganhou do Vasco, do Botafogo e quase ganhou do Flamengo na última bola. Então, isso mostra a qualidade do time deles e o objetivo deles”, ressalta o treinador.

O time mogiano não poderá contar com os alas-pivôs José Carlos, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante os treinos e aguarda resultado dos exames para constatar se houve lesão, e Fabricio Russo, que está suspenso preventivamente e aguarda julgamento.

A partida contra o Joinville nesta quinta será transmitida ao vivo pela BandSports.