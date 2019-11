Mogi Basquete recebe o Pato Basquete nesta segunda no Hugão pelo NBB

Após uma sequência de três jogos fora de casa, o Mogi das Cruzes Basquete reencontra a torcida mogiana nesta segunda (18), às 20 horas, contra o Pato Basquete, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil).

Por conta das viagens para Bauru, Franca e Rio de Janeiro, o grupo fez apenas um trabalho leve de arremessos no início da noite deste domingo. O Mogi das Cruzes Basquete tem cinco vitórias em sete jogos e ocupa a terceira colocação. Apesar do time paranaense ser o último colocado e não ter nenhuma vitória na competição, o técnico Guerrinha espera um jogo difícil nesta segunda.

“O Pato Branco é muito bem dirigido, bem formado. Eles não tiveram um campeonato regional como nós tivemos. É um time novo como o nosso, mas nós tivemos 15, 20 partidas a mais que eles. Isso dá uma sequência, mas eles já estão entrando no campeonato, principalmente nas últimos jogos. Contra o Flamengo, até o final do terceiro quarto, estava um jogo de igual para igual. No último quarto que o Flamengo abriu a diferença. Na última partida contra o Botafogo, na casa do adversário, tiveram a chance de ganhar no final. A gente não vê o adversário pela classificação”, adverte o treinador.

O armador Fúlvio Chiantia, destaque na vitória sobre o Flamengo, ressalta que o time não pode relaxar depois de uma ótima partida e espera concentração do grupo para vencer mais uma no Hugão, onde a equipe segue invicta no NBB. “A autoestima está lá em cima, mas é aí que mora o perigo. Temos um jogo super importante. A equipe do Pato, apesar de não estar vencendo, é muito bem treinada e joga dentro de um sistema diferente do que os times estão acostumados no NBB. Precisamos ter os pés e não nos iludir com uma grande vitória que a gente teve. Foi gostoso, já comemoramos e agora é esquecer e fazer a lição de casa.”

O Mogi das Cruzes Basquete não contará com o armador Alexey Borges, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve retornar no começo de fevereiro, e com o pivô João Pedro Demétrio, que também passou por um processo cirúrgico no tendão do bíceps do braço esquerdo e tem previsão de volta em abril.

Ingressos

Além do promocional antecipado, é possível comprar ingresso para a tribuna a R$40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) a R$120, com direito à meia entrada e acesso à Sala Jaguá para um coffee break. Ambos à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. Nesta segunda, o bilhete arquibancada volta ao valor normal de R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, deficiente físico, idoso e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi.