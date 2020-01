Mogi Basquete recebe técnico de equipe catarinense para intercâmbio

O técnico do time catarinense Leoas da Serra, de Lages, Wesley Scarabelli, está fazendo intercâmbio de uma semana no Mogi das Cruzes Basquete para acompanhar a rotina de treinos da equipe. O objetivo do técnico é aprender situações táticas, técnicas e também de atividades físicas para aplicar no seu trabalho com as equipes SUB19 e adulta feminina e também no Colégio Santa Rosa de Lima, onde dá aulas.



A escolha pela equipe mogiana, segundo o treinador, ocorreu pelo destaque que o time vem tendo nos cenários nacional e internacional nos últimos anos e também pelo comando do técnico Guerrinha. “O Mogi está muito bem nos campeonatos, é uma grande escola de basquete, por isso, escolhi vir passar esse tempo aqui. Essa experiência tem sido muito boa. Estou buscando conhecimento com esse time adulto que está entre os primeiros no NBB e na Champions. Então tudo isso é muito válido”, ressaltou Scarabelli.



Atualmente, o treinador também desenvolve atividades com times de futsal feminino e basquete masculino com a intenção de abrir novas modalidades e outras categorias, principalmente no basquete.



O técnico Guerrinha destaca a importância desses intercâmbios feitos por professores e técnicos para o crescimento do esporte. “Por todos os clubes que passei as pessoas sempre se interessam em fazer esse intercambio. É importante passarmos o jeito que trabalhamos e essa troca de informações, principalmente em uma equipe que tem esse formato novo, como o Mogi Basquete. É mais uma forma de prestarmos serviço à comunidade através do esporte que a gente faz”.