Mogi Basquete renova com o armador Fúlvio Chiantia

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na tarde deste sábado (15) a renovação com o armador Fúlvio Chiantia. O atleta de 1,85m é o oitavo nome confirmado na equipe mogiana para a temporada 2020/2021.



O armador foi um dos destaques da equipe no último ano. No último NBB (Novo Basquete Brasil), o armador teve médias de 13,1 pontos, 6,1 assistências e 15 de eficiência por jogo. Quatro vezes eleito o Melhor Armador da competição, o jogador está no caminho de sua décima primeira participação no campeonato. Além disso, Fúlvio acumula recordes de mais de 300 jogos e mais de duas mil assistências no NBB.



“Primeiro gostaria de agradecer à diretoria e à comissão técnica por acreditar e dar continuidade no que realizou na temporada passada. Espero que tenhamos muito sucesso na próxima. Agradeço também à torcida que sempre nos apoiou. Ficou muito feliz pela renovação, pois estou ao lado da minha família, dos meus amigos e de pessoas que me querem bem. E isso é transferido em quadra. Quando o atleta se sente bem fora dela, dentro, as coisas ficam muito mais fáceis”, ressalta o armador.



Será a segunda temporada de Fúlvio nesta nova fase do Mogi Basquete, que retomou a equipe profissional em 2011. O armador já havia defendido a cidade nas temporadas 2002/2003 e 2003/2004, quando o time tinha uma parceria com o Corinthians.



Montagem



Além de Fúlvio Chiantia, o Mogi Basquete anunciou as renovações do técnico Guerrinha, do alas-pivôs Luís Gruber e Fabricio Russo, do ala-armador Guilherme Lessa e do ala Luiz Colina. Também chegaram os alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos.