Mogi das Cruzes Basquete vence Corinthians e abre 1 a 0 na série

O Mogi das Cruzes Basquete saiu na frente na semifinal contra o Corinthians, abrindo 1 a 0 na série melhor de três. Com a vitória na noite desta segunda (30) por 80 a 75 no Ginásio Hugo Ramos, os mogianos estão a um passo da classificação para a final do Campeonato Paulista, que já tem o Franca a espera de seu adversário pela decisão ao título. O próximo jogo será nesta quarta (2), às 21horas, fora de casa. Se for necessário, o terceiro e último confronto será na sexta (4), às 20 horas, também em São Paulo.

O ala André Góes foi o cestinha da partida, com 22 pontos e oito rebotes e fez uma análise do que foi decisivo para o resultado desta noite: “A nossa consistência e o nosso jogo coletivo. Fica difícil marcar a gente quando tantas peças estão jogando bem e hoje foi mais um dia assim, a gente soube explorar algumas coisas também. A gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas quando a gente achou os pontos em que a gente podia explorar mais, a gente conseguiu deslanchar e ter certo controle da partida. Mas alívio não tem nenhum porque a gente precisa de mais uma vitória e será na casa deles agora, ainda mais difícil. Mas a gente está pronto para fazer mais uma boa partida”.

O armador Alexey Borges também se destacou com 18 pontos e o pivô Luís Gruber com 13 pontos e oito rebotes.

“Nosso time poderia ter jogado melhor, mas playoff é jogo pegado, truncado e espero que nosso time melhore para o próximo em termos do que é programado para fazer. O importante foi a vitória hoje. Vamos corrigir algumas coisas para a próxima partida, porque também será na casa do adversário e com certeza é jogo e vida ou morte para eles. No todo, nós fomos levando o jogo. Em playoff o importante é a vitória, mesmo não jogando bem”, analisou o técnico Guerrinha.

Nos placares parciais, 15 a 25 no primeiro quarto, 32 a 18 no segundo, 19 a 18 no terceiro período e 14 a 14 no último.