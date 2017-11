Mogi fecha Jogos Abertos em quarto lugar e se mantém como força do estado

Mogi das Cruzes fechou sua participação nos Jogos Abertos, neste domingo (26), com a quarta colocação na classificação geral. A delegação mogiana conquistou 171 pontos e, com o resultado, manteve-se como uma das principais forças esportivas do estado de São Paulo, apenas oito pontos atrás de São Caetano do Sul, que ficou com a terceira colocação.

A cidade campeã foi São José dos Campos, com 320 pontos, seguida por São Bernardo do Campo, com 266. Neste ano, os Jogos Abertos aconteceram em seis cidades simultaneamente, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

“O resultado nos Jogos Abertos mostra a qualidade do trabalho desenvolvido pelas equipes em Mogi das Cruzes. Nossa cidade vem crescendo e se destacando a cada ano entre as principais forças do estado. Investir no esporte é importante para a qualidade da vida da população”, destacou o prefeito Marcus Melo.

Na classificação das modalidades, Mogi das Cruzes ficou com o título na Malha, Vôlei Feminino, Damas, Handebol Masculino, Tênis Feminino, Xadrez Masculino e Feminino. Já no Basquete Masculino e Feminino, no Judô Feminino, Taekwondô Feminino e Masculino, no Badmington Masculino e Feminino e no Vôlei Feminino, a cidade foi vice-campeã. As equipes de Kickboxing Feminino, Luta Olímpica Feminina, Judô Masculino e Tênis de Mesa Feminino fecharam sua participação com o terceiro lugar.

A cidade foi representada por 36 equipes que disputaram 20 modalidades esportivas. Ao todo, 420 pessoas fizeram parte da delegação mogiana, entre atletas, membros de comissões técnicas e equipe de apoio. Os mogianos ficaram alojados na escola estadual Francisco Prestes Maia, em São Bernardo.

“Temos de parabenizar nossa delegação, que, como sempre, mostrou muito empenho, comprometimento e dedicação. Além de os nossos atletas e comissões técnicas tiveram desempenho excelente e também temos de destacar as equipes de apoio no alojamento, alimentação e logística”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Os Jogos Abertos contaram com a participação de 181 municípios, que competiram com 6.946 atletas. As competições aconteceram entre os dias 16 e 26 de novembro. A cerimônia de encerramento aconteceu neste domingo, em Santo André.