Mogi Skate Park recebe treinamento de delegação de skatistas da China

Mogi das Cruzes recebeu, na manhã desta segunda-feira (4), um treinamento de uma delegação de skatistas chineses que estão realizando um intercâmbio no Brasil, com apoio do Governo do Estado. A atividade aconteceu no Mogi Skate Park e foi acompanhada pelo prefeito Marcus Melo.

A delegação chinesa é formada por seis atletas, sendo quatro do masculino e dois do feminino, além da comissão técnica. Eles chegaram ao Brasil no dia 17 de maio e treinarão no país até domingo (10). No outro final de semana, eles participarão, no país asiático, de uma seletiva para a formação da equipe da China de skate, que passará a treinar para a disputa da Olimpíada de 2020. As atividades no Brasil também contam com a participação de skatistas nacionais.

“Mogi das Cruzes possui uma das principais pistas de skate do estado de São Paulo e, por esta qualidade, cidade foi sido escolhida para receber um treinamento desta equipe chinesa. Para nós, é um grande receber os atletas”, afirmou o prefeito Marcus Melo, que conversou com o técnico da equipe Kang Yang.

A qualidade do Mogi Skate Park também foi destacada pelos atletas chineses. “A primeira impressão é que a pista está bem cuidada, limpa e que os obstáculos estão bem colocados”, disse Jiaming Liu, de 22 anos.

Além de Mogi das Cruzes, a delegação chinesa também vem treinando em São Paulo e em São Bernardo do Campo. Também está previsto um trabalho em São Sebastião, no Litoral Norte.

“O intercâmbio é importante para aprender novas técnicas no Brasil, conhecer novas pistas. A China está desenvolvendo isso agora. E entender um pouco melhor a cultura skatistas, que é diferente da chinesa, que é mais formal”, disse Liu, que também destacou a importância de a modalidade ter se tornado olímpica. “Para a China, vai mudar bastante. As escolas já estão começando a fazer atividades, o governo está apoiando. Será importante”, disse.

Inaugurado em 2012, o Mogi Skate Park se tornou uma referência no estado de São Paulo para a prática da modalidade. O espaço funciona de terça-feira a domingo e permanece fechado às segundas-feiras para manutenção. Os interessados em utilizar o espaço devem apresentar um documento de identidade com foto. Os menores de 12 anos somente poderão utilizar a pista acompanhados dos pais ou responsáveis.

O Mogi Skate Park fica localizado no Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. O endereço é rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.