Mogi terá delegação com 420 pessoas para a disputa dos Jogos Abertos

Mogi das Cruzes já está com a estrutura preparada para as disputas dos Jogos Abertos, que serão disputados a partir desta quinta-feira (16), na região do Grande ABC. A cidade será representada por 36 equipes que disputarão 20 modalidades esportivas. Ao todo, 420 pessoas farão parte da delegação mogiana, entre atletas, membros de comissões técnicas e equipe de apoio.

Neste ano, os Jogos Abertos terão uma novidade, já que acontecerá em seis cidades simultaneamente. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra dividirão a sede da competição. A delegação de Mogi das Cruzes ficará alojada na escola estadual Francisco Prestes Maia, em São Bernardo.

O embarque da primeira parte da delegação acontecerá nesta quarta-feira (15). Antes, na terça-feira (14), partirão para o ABC os funcionários que serão responsáveis pela montagem e organização do alojamento.

“Mogi das Cruzes vem se firmando como uma das forças do esporte no estado, com bons resultados tanto nos Jogos Abertos quanto nos Regionais. Isso é fruto de um trabalho sério desenvolvido pelas equipes e pela Prefeitura, apoiando todas as modalidades”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Entre os destaques da delegação mogiana estão as equipes de judô, vôlei, futsal masculino e feminino e xadrez.

A programação oficial dos Jogos Abertos aponta para o primeiro dia os congressos específicos das modalidades ciclismo, boxe e capoeira. As disputas começam na sexta-feira (17/11), com xadrez, ginástica artística, ginástica rítmica e skate. As equipes de futsal de Mogi das Cruzes também estreiam a competição, com partidas no ginásio Noêmia Assunção, em Santo André. O time feminino sub-21 enfrenta Taquarituba, às 15h30, enquanto o masculino encara Lençóis Paulista, às 18h30.

No ano passado, Mogi das Cruzes terminou os Jogos Abertos com a quarta colocação na classificação geral, na competição realizada em São Bernardo do Campo. A delegação de Mogi das Cruzes fechou sua participação nos Jogos Regionais com 229 pontos. Foram 140 medalhas, sendo 38 de ouro, 46 de prata e 56 de bronze.

Os Jogos Abertos 2017 acontecem até o dia 26 de novembro. A cerimônia de abertura está marcada para esta sexta-feira (17/11), às 19 horas, em São Bernardo do Campo.