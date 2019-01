Nadador suzanense é convocado para representar Seleção Brasileira no Chile

O nadador suzanense, Fernando Mariano, foi convocado para representar o País, no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Natação, em abril, na cidade de Santiago, no Chile. Além disso, o atleta deve disputar o Troféu Maria Lenk.

A convocação do suzanense ocorreu neste mês. O atleta publicou o feito nas redes sociais. E expôs a alegria de disputar pela primeira vez, agora, representando o País. "Saiu! Lista de convocação para o Sul-Americano. Minha primeira vez representando o Brasil. Minha primeira vez na Seleção Brasileira. Obrigado a todos que fizeram parte dessa conquista".

Após ser campeão brasileiro nas provas de 100 e 200 m nado peito, em dezembro do ano passado, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o atleta suzanense vem tendo mais visibilidade no esporte, principalmente em busca de mais conquistas.

Sonhos

Dependendo do resultado obtido no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro, o suzanense tem chances de conquistar uma vaga para o Campeonato Mundial de Juniores, que acontecerá em outubro na Hungria. "Com tudo isso, ele pretende buscar a marca Olímpica para poder estar em Tóquio em 2020, com muito trabalho, determinação, fé e humildade", disse Mariano, pai do nadador suzanense.

O jovem nadador foi revelado pela Associação Suzanense de Esportes Aquáticos (ASEA).