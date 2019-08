Parceria garante aulas gratuitas de xadrez à população suzanense

Conhecido por estimular o raciocínio lógico e a concentração, o xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais famosos e amados do mundo. Visando tornar a prática acessível para a população suzanense, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Associação de Xadrez Suzano (AXS), oferece aulas gratuitas todas as sextas-feiras, das 18 às 21 horas, no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro).

De acordo com o professor Cícero Tavares, os encontros não têm restrição de idade. “As aulas são voltadas àqueles que desejam aprender ou aperfeiçoar-se no esporte, independentemente da faixa etária. Vale destacar que não é necessário que a pessoa tenha qualquer noção sobre xadrez. Quem não souber jogar, basta aparecer por lá que nós ensinamos”, afirmou.

Ainda segundo o enxadrista, neste primeiro momento, a turma conta com 16 vagas disponíveis, mas, dependendo da demanda, haverá revezamento para atender a todos. “A tendência é que novas turmas sejam abertas no decorrer dos próximos meses”, explicou.

Para participar, o interessado deve comparecer ao Mirambava e preencher uma ficha de inscrição com os dados pessoais básicos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-9978.