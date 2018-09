Parque da Cidade recebe Circuito Move de Esportes nesta sexta-feira

O Parque da Cidade recebe nesta sexta-feira (28), das 9 às 16 horas, o Circuito Move de Esportes, uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Sesc. O evento acontece em diversas regiões do país e busca incentivar a prática de atividades físicas e esportivas pela população. A participação é gratuita.

Em Mogi das Cruzes, serão realizadas atividades de ginástica multifuncional, kan jan, manbol, slackline e spikeball. Alunos das aulas desenvolvidas no Parque da Cidade participarão da ação, que também é aberta à população. Não é necessária inscrição para participar das atividades.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem como diretriz incentivar a prática de exercícios físicos e de esporte como uma ferramenta para promover a saúde e a qualidade de vida da população. Ações como o Circuito Move apresentam novas opções de atividades para a população”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o local recebe uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia. A estrutura oferece aulas gratuitas em 24 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7 às 19 horas.

O telefone para informações sobre a programação do Circuito Move de Esportes, as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.