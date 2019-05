Parque Max Feffer recebe ‘Pelc Pela Paz’ neste sábado

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) realiza neste sábado (18) o evento “Pelc Pela Paz”, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), que vai reunir participantes dos dez núcleos do projeto em Suzano.

A programação será das 14 às 19 horas. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares haverá aulas de zumba, um circuito de ginástica e apresentações musicais, com a presença do músico Digão.

Haverá ainda tendas com aulas de artesanato, de Street Dance e de lutas, como capoeira, jiu jitsu e taekwondo. Para quem gosta de esportes, haverá ainda partidas de futebol de campo, futsal e vôlei de areia. Todas as atrações são abertas ao público em geral. Os presentes também terão à disposição barracas de alimentação.

“Todos os anos fazemos encontros com os dez núcleos do Pelc. Para esse encontro resolvemos trazer também uma mensagem de reflexão sobre a paz e tudo o que ela representa na construção de uma sociedade melhor e mais justa”, explicou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.