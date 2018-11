Poá garante sete medalhas nos Jogos Abertos

As equipes de Poá garantiram seis medalhas (duas de ouro, três pratas e dois bronzes) na 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, sediada pela cidade de São Carlos até 24 de novembro. O município está na disputa com uma delegação de 75 pessoas, entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio.

Poá conquistou os ouros com a equipe de Tênis de Mesa (Júlia Santos, Michely Amorim, Letícia Silva e Geovana Sirqueira) e no torneio de duplas (Michely e Júlia); e as três pratas foram garantidas pela equipe feminina de Basquete Sub-20, pela equipe feminina Sub-20 de Tênis (Gabriela, Ellen e Beatriz) e por Letícia no torneio individual Sub-20 de Tênis de Mesa; já os bronzes foram conseguidos com Michely (individual) e Daniel e Eric (dupla) no Tênis de Mesa Sub-20.

"Na somatória das três competições, no feminino, nos sagramos campeões gerais dos jogos, assim como no ano passado. No masculino fomos bronze nas duplas com Daniel e Eric e fomos quinto e oitavo no individual também com eles. E estamos na final da competição de equipe, que será realizada amanhã", explicou o treinador das equipes de Tênis de Mesa de Poá, Fernando Giovanini.

O prefeito Gian Lopes parabenizou a delegação de Poá pelos primeiros resultados. “Os Jogos Abertos do Interior são uma importante disputa e nossos atletas mais uma vez estão representando muito bem nossa cidade. Com certeza já são grandes vencedores e motivo de orgulho para nosso município”.

Ainda estão na competição as equipes de Damas Sub-20, Tênis de Mesa, Voleibol masculino e Xadrez masculino. Segundo o secretário de Cultura e de Esportes, Mário Sumirê, a cidade sempre faz questão de colocar o esporte como uma das prioridades. “Nossa cidade foi muito bem representada por atletas capazes e muito competitivos e tenho certeza que conseguiremos ainda grandes resultados na competição”.

Considerado o maior evento esportivo da América Latina, os Jogos Abertos são realizados anualmente desde 1936, com exceção somente do ano de 1989. Nesta edição, a cidade sede contará com 254 delegações divididas em 26 modalidades esportivas.