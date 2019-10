Quadras públicas recebem 'Poá Tennis Open'

Aconteceu nesse final de semana o “Poá Tennis Open”, promovido pela Secretaria de Esportes e o Grupo Amigos do Tênis. O evento ocorreu nas quadras públicas da cidade, localizadas na Fonte Áurea. O evento contou com a presença de 16 tenistas da região. O prefeito Gian Lopes e o secretário Tonho de Calmon também acompanharam a disputa.



O grande campeão do “Poá Tennis Open” foi o tenista Márcio Esquivel e o vice-campeão foi Paulo Sérgio. Segundo o organizador do torneio, João Carlos de Brito, o objetivo principal é difundir a modalidade na cidade.



“A Secretaria de Esportes tem nós dado um grande suporte na infraestrutura das quadras e poucos lugares no Estado tem um espaço como o nosso”, comentou Brito.



Tonho de Calmon acrescentou que as quadras são públicas e têm o objetivo de inclusão social para que todos os munícipes pratiquem a modalidade de tênis. “Reforço que é necessário possibilitar projetos e ações que facilitem o acesso ao Esporte, já que a prática esportiva é também uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais”, explicou o secretário de Esportes.



Jogos Universitários



Também neste final de semana, o prefeito Gian Lopes e o secretário de Esportes, Tonho de Calmon, acompanharam a realização dos Jogos Universitários da BSGI, realizados no Ginásio de Esportes. “Parabéns a todos os envolvidos na competição, em especial o Ângelo Brito e o Carlos Tanaka”, disse o prefeito Gian Lopes.