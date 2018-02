Seletiva define últimas vagas em duas modalidades para 22ª edição do Jori

Suzano iniciou na manhã desta segunda-feira (5) a etapa de seleção para as duas últimas modalidades em aberto da delegação suzanense para a 22ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) de 2018, evento esportivo que será disputado no final deste mês, em São Sebastião, no litoral norte do Estado.

A disputa de vagas é realizada no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (rua Benjamin Constant, 1.375, no centro). Participam homens e mulheres com mais de 60 anos, inscritos no órgão e na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A seletiva continuará nesta terça-feira (6) e definirá os atletas das equipes de Dominó e Buraco que se unirão aos outros 104 membros da delegação da cidade. O sistema de disputas é “um contra todos” e a dupla com maior número de pontos ao final da seletiva será a que participará dos Jori.

A equipe de Suzano estará na 22ª edição dos Jori em todas as categorias: Atletismo, Buraco, Dominó, Natação, Bocha, Coreografia, Dama, Dança de Salão, Malha, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez. Participarão, além dos escolhidos pelas seletivas, homens e mulheres que integram de programas esportivos e culturais promovidos Prefeitura de Suzano. Na edição de 2017, Suzano contou com uma delegação de 42 atletas.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, a participação dos suzanenses da Melhor Idade reforça os laços da comunidade. “Este é um evento saudável, que promove não apenas o espírito esportivo como um todo, mas aproxima as pessoas de diversas faixas etárias, cria laços de afeto e incentiva uma qualidade de vida para homens e mulheres da Melhor Idade que participam”, reiterou.

A participação da equipe de Suzano na 22ª edição do Jori é uma iniciativa em conjunto entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Fundo Social de Solidariedade e o Centro de Convivência da Melhor Idade.