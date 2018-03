Suzanense fica em segundo lugar no Rally Minas Brasil

Está aberta a temporada 2018 dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country e Rally Baja. Neste final de semana – 09, 10 e 11 de março –, foi realizado o Rally Minas Brasil, sob a direção da Rallymakers. E o suzanense Richard Amaral foi até a cidade de Conceição do Mato Dentro, MG, para participar desta competição que teve 251 quilômetros.

Richard Amaral alinhou o seu quadriciclo Yamaha Raptor 700 no grid que reuniu 93 veículos entre motos, quadriciclos, UTVs e carros. E, disputando o pódio pela categoria Quadriciclos, conquistou o segundo lugar com o tempo de 13h09min03s.

Quem também representou a cidade no certame foi o pai de Richard, Valdir Amaral que a bordo de um UTV CAN AM Maverick X3 ocupou a quinta posição da categoria UTV Over 45 com 4h59min35s.

E São Pedro bem que tentou atrapalhar, mas não conseguiu... Choveu bastante durante todo o evento (e antes também), deixando o terreno extremamente liso. O percurso originalmente levantado pela Rallymakers sofreu mudanças de última hora, a fim de preservar pela segurança dos competidores. “Como tem chovido demais na região de Conceição do Mato Dentro, estávamos preparados para tomar qualquer medida preventiva. Já tínhamos traçado os Planos B e C, o que não dificultou colocar em prática qualquer decisão de última hora. Nosso evento foi um sucesso e os off-roaders foram impactados positivamente”, declarou o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

O terreno liso (bastante escorregadio) foi uma característica predominante no Rally Minas Brasil. Manter o veículo alinhado no curso do trajeto foi uma missão quase que impossível, uma vez que pela falta de aderência, as máquinas “sambavam” demais. Mas, não pense que tudo foi uma pista de patinação; houve sim momentos de grip bom, onde os off-roaders aproveitaram para recuperar tempo.

O roteiro do Rally Minas Brasil passou pelas localidades de Itacolomi, Ouro Fino, Córregos, Santo Antônio do Cruzeiro, Tapera e Congonhas do Norte. A cada metro um desafio diferente pelas montanhas de Minas Gerais: erosões, trial, subidas e descidas íngremes pelas serras que descortinavam paisagens incríveis.