Suzanense Giovana Pass busca 2ª participação nas Olimpíadas pelo Hipismo

Após brilhar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a atleta de Hipismo suzanense, Giovana Pass, continua trabalhando firme para conquistar mais um feito histórico na carreira: a segunda participação nas Olimpíadas, que desta vez acontecerá em Tóquio, no próximo ano. Em participação no programa “DS Entrevista”, a jovem atleta disse que pretende garantir uma vaga na competição da mesma forma que em 2014, quando teve as maiores notas nas provas de classificação. No entanto, não será nada fácil. Isso porque Giovana aposentou o “fiel escudeiro”, o cavalo Zíngaro, e irá competir com outro.

Atleta da modalidade Adestramento, Giovana tem treinado duro todos os dias. Normalmente, são de três a quatro horas se dedicando aos cavalos. “A modalidade é como se fosse um balé, subjetivo, onde cinco juízes julgam os movimentos que são realizados. Cada exercício vale uma nota e quem tiver a maior vence. De todos esportes equestres, essa é a mais estética. Por isso, é preciso treinar bastante”, explicou.

Antes das provas de classificação para os Jogos Olímpicos de ´Tóquio, Giovana fará testes com o novo cavalo - ainda não definido - nas seletivas para os Jogos Pan-Americano, que acontecerão em Lima. “Esse ano está bem difícil a classificação. Normalmente precisa de duas ou três notas boas. Em 2014, , as três chances que tive eu consegui”, relembrou.

Mas, Zíngaro desta vez não estará com Giovana nas provas “Aposentei ele bem novo, com 14 anos, em novembro de 2018. Na verdade, o comprei para ser meu professor, mas ele acabou me levando para o Mundial e as Olimpíadas. Fez tudo o que podia, um cavalo espetacular. Agora, dei uma vida melhor a ele, que está sendo um pai para outros cavalos lá no Aras”, completou.