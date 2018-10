Suzanenses conquistam sete troféus durante Campeonato de Xadrez em Campinas

A Associação de Xadrez Suzano (AXS) conquistou sete troféus este fim de semana. A delegação suzanense participou de uma competição no domingo, em Campinas, do Circuito Solidário de Xadrez. Para o técnico da equipe, Cicero Tavares, os jovens têm se empenhado cada vez mais. A expectativa é de que participem de outros campeonatos no próximo ano.

Segundo Tavares, que é o presidente da AXS, a delegação enviada foi de 14 enxadristas. A Prefeitura cedeu uma van para levá-los ao interior paulista. Ao todo, foram dois campeões, três vice-campeões, um terceiro colocado e um dos atletas conquistou o 6º posição.

"Temos um projeto de xadrez gratuito. Sempre damos aulas aos finais de semana. E a dedicação deles (atletas) vem com estes resultados", disse o técnico da equipe AXS. Segundo ele, os enxadristas têm se dedicado ao máximo para conquistar títulos. Agora, o próximo desafio pela frente será em 2 de novembro, na Capital.

"Para se ter uma ideia, um de nossos atletas, o Leonardo, conquistou oito torneios na categoria sub-10 este ano. Mesmo sem patrocínio estamos perseverando", enfatizou Tavares, que realizou este domingo evento beneficente para arrecadar fundos à associação.

O recurso arrecadado será destinado ao transporte da equipe suzanense para o Campeonato Brasileiro de Xadrez. Caso algum atleta da cidade ganhe, ele poderá disputar a competição em nível mundial.