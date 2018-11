Suzano abre 200 vagas para aulas de Jiu Jitsu

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano está com 200 vagas abertas para aulas de Jiu Jitsu. A modalidade pode ser praticada de segunda-feira a sábado por crianças, jovens e adultos, em dois polos: Arena Suzano e Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Para se inscrever, os interessados devem procurar o Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), em dias úteis, entre 8 e 17 horas.

No ato do cadastro, o suzanense precisa apresentar cópia de documento de identidade, duas fotografias 3x4, comprovante de residência e atestado de aptidão física – exame que pode ser agendado e realizado no próprio complexo poliesportivo.

Segundo o instrutor de Jiu Jitsu, Ângelo Máximo Leite de Oliveira, as aulas já estão sendo realizadas nas instalações da Arena Suzano, no Parque Max Feffer, e no Suzanão. "Atualmente, estamos atendendo 158 alunos inscritos pela Secretaria de Esportes e Lazer e mais 70 da Escola Municipal Engenheiro Isaias Martinelli Gama, localizada no Residencial Nova América. São aulas para todas as idades, inclusive com um 'Treino Kids' às terças e quintas-feiras, entre 18 e 19 horas, na Arena Suzano", explicou.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, as aulas fazem parte do pacote de modalidades esportivas colocadas à disposição pela Prefeitura de Suzano no começo do ano.

"Todas as vagas são oferecidas gratuitamente à comunidade. Queremos potencializar nossos atletas e oferecer, a cada dia, mais respaldo em seus treinamentos. Suzano vem ganhando destaque no cenário regional e estadual, seja com o vôlei, com a natação e agora com o Jiu Jitsu. Inclusive, recentemente, o presidente da Federação Paulista (de Jiu Jitsu), Otávio de Almeida Júnior, veio à cidade e afirmou que a Arena Suzano vai receber, em 2019, um evento oficial da entidade ", enalteceu.

Mais informações sobre as inscrições estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.