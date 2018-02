Suzano inicia seleção de entidades para escolinhas

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano receberá até esta quarta-feira, dia 14, os projetos de entidades que desejam participar da licitação para escolinhas de iniciação esportiva no município. O processo tem como objetivo proporcionar condições para diversos núcleos junto a crianças e adolescentes, com uma dotação orçamentária de R$ 1,9 milhão durante o período de dez meses.

A previsão é de que o certame seja concluído até o final do mês e 9,5 mil participantes comecem a ser atendidos em março. A meta da pasta municipal é viabilizar a efetivação de 25 núcleos distintos, com modalidades esportivas como futebol, basquete, natação, atletismo, voleibol, entre outras, além de sumô, kendô, softbol e beisebol, como forma de valorizar as tradições da colônia japonesa local.

O processo teve início em janeiro deste ano, com a realização de uma audiência pública com representantes de entidades, que retiraram o edital de licitação. O texto define que todas as instituições candidatas devem estar cadastradas no Conselho Municipal de Desportos (CMD), órgão consultivo e deliberativo dedicado às políticas desportivas em Suzano.

Além dos convênios para a formação dessas escolinhas, a Secretaria de Esportes e Lazer também estuda a abertura de dois períodos (manhã e tarde) nas piscinas do Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375, no centro) e do Parque Municipal Max Feffer (rua Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador).