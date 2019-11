Suzano será sede do 8º Campeonato Latino-Americano de Kendô em 2020

Suzano será sede do 8º Campeonato Latino-Americano de Kendô no ano que vem. A confirmação foi transmitida ao prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã desta terça-feira (5). A previsão é de que a cidade receba mais de 300 participantes, entre atletas, comissão técnica e organizadores, de cerca de 15 países da América do Sul, da América Central e do Caribe. As disputas ocorrerão na Arena Suzano, dentro das dependências do Parque Municipal Max Feffer, entre os dias 21 e 24 de maio de 2020 (quinta-feira a domingo).

“Haverá também senseis estrangeiros enviados pela Federação Internacional de Kendô e pelas confederações dos Estados Unidos e do Canadá. Ou seja, será um evento grandioso e do qual nós, suzanenses, iremos nos orgulhar de receber e fazer parte. Todos os detalhes estão sendo providenciados para que seja um torneio memorável. Suzano está credenciada e teremos aqui, sem dúvida, uma excelente competição”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Estiveram com ele na reunião o presidente e o vice da Confederação Latino-Americana de Kendô (Clak), Akinori Kojima e Wilson Toshihiko Otsuka; o presidente e o vice da Confederação Brasileira de Kendô (CBK), Jony Hideki Hirakata Sugo e Takeshi Omasa; o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; o administrador do Parque Max Feffer, Milton Paiva; e os servidores públicos Rodrigo Arakaki e José Serafim da Silva Júnior, que estão auxiliando na intermediação e na realização do evento.

Toda a organização será de responsabilidade das entidades que gerenciam a modalidade. Caberá à prefeitura garantir a infraestrutura necessária. No mesmo período também será realizada a primeira edição do Campeonato Latino-Americano de Iaidô. Trata-se de uma arte japonesa de desembainhar a espada e consiste em conjuntos de katas, técnicas ou movimentos que permitem ao praticante reagir de forma apropriada a determinadas situações.

No último domingo (3), Suzano recebeu o 1º Torneio Aberto de Kendô por Equipes, o São Paulo Open. Dezenas de atletas participaram das disputas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão.