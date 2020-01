Usac perde para o União ABC-MS por 2 a 1 e vê distante sonho da classificação

O Usac perdeu para o União ABC-MS por 2 a 1 e vê mais distante o sonho em se classificar para a próxima fase da Copa São Paulo. O próximo compromisso da equipe local será diante da forte Chapecoense, na quinta-feira, 9, às 15h15.

Mesmo com o resultado negativo, o Usac ainda pode ir à segunda fase do torneio. Isso, porém, irá depender de uma combinação de resultados. Se a equipe catarinense perder para o São Raimundo-RR, a equipe local vai precisar lutar para superar e golear a Chapecoense, na quinta-feira, e, também, torcer para uma nova vitória do time roraimense.

Com isso, exceto o time de Roraima, Usac, Chape e União irão somar três pontos. O que pode levar o time suzanense à classificação será o saldo de gols.

Demissão de técnico

O Usac estreou com derrota contra o São Raimundo-RR por 3 a 0. O jogo marcou a demissão do técnico Felipe Freitas. A diretoria do time suzanense, porém, agiu rápido e contratou Sérgio Veloso.

Natural de Salvador-BA, o treinador de 47 anos tem contrato até o fim de 2020 e acumula passagens pelo Vitória, da Bahia, além de dois títulos da Segunda Divisão do Campeonato Baiano conquistados com Botafogo-BA, em 2012, e Galícia-BA, em 2013, levando ambos à elite do estadual. Recentemente, Veloso treinou Oswaldo Cruz-SP.